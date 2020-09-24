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PS5大賣全球瘋搶！網路售價狂飆 日本亞馬遜炒到「50萬日幣」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本不肖業者故意以10倍價格販售PS5，藉此向消費者索取高額賠償金。圖擷取自ねとらぼ
日本不肖業者故意以10倍價格販售PS5，藉此向消費者索取高額賠償金。圖擷取自ねとらぼ

Sony在近日公布了新遊戲主機PlayStation5的上市日期及售價，引發電玩迷的搶購熱潮，預購一出立刻被搶購一空。不過也出現不肖業者，故意在拍賣網站上故意標錯售價，再跟買家收取賠償金的行為。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，Sony在9/18開放PlayStation5的預購，價格訂為49980圓日幣（約新台幣13900元）。然而在拍賣網站亞馬遜上，卻出現大量PS5賣家，以近10倍的30、40幾萬日圓價格販售PS5。

而如果仔細點進去看，會發現這些賣家的說明欄中，都註明「一旦購買便不可取消」，並且表示若是取消訂單，則必須支付幾乎相當於PS5新機的5萬日圓，作為賠償費用。明顯是不肖業者故意打錯售價，誤導客人點下購買鍵後，藉此索取高額賠償費。

對於業者的惡意行為，就有網友表示「我在一覽畫面看到，以為是35800日圓放入購物車了，後來才發現是358000日圓，而且還無法取消，根本是詐欺」。還引出輕小說作家時雨澤惠一批評「故意用10倍價格讓人容易搞錯，還不能取消，明明看得到名字，這些店家到底在想什麼……？」

不過也有網友提醒，雖然被設定為沒有取消按鍵，但可透過聯絡亞馬遜客服進行解除。日本亞馬遜官方隨後也出面解釋，這種行為已經違反使用條約，已經逐步取締下架，並且恢復買方的取消鍵設定。

PS5 亞馬遜 Amazon

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