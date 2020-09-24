Tesla打造成本簡化的電池模組 讓電動車售價可控制在2.5萬美元內

在稍早舉辦的電池日活動裡，Tesla宣布採用全新4860電池芯設計的電池模組，其中採用可降低電阻的無極耳設計，並且進一步簡化生產流程，藉此降低電池生產成本，同時相對可讓電池生產效率提昇。

依照Tesla說明，新電池模組設計約能在每千瓦小時 (KWh)成本減少高達56%，同時也強調扣除外部合作供應商之外的自有電池產能，可在2022年實現每年可達100吉瓦小時 (GWh)產能，甚至在未來10年內實現每年可達300萬兆瓦小時 (TWh)產能，並且預期可在此過程讓電池生產成本下降18%。

不過，市場依然對Tesla此項電池生產技術質疑，認為實際數據可能不會像Tesla預期般理想。

除了採用全新電池技術，Tesla也開始構思將電池置入車身框架內，藉此降低車身重量，並且增加車內可使用空間，另外也計畫透過在美國內華達州沙漠採掘鋰金屬，藉此降低生產電池所需原物料。

另外，Tesla執行長Elon Musk也透露未來有機會在3年內打造售價僅在2萬5000元以內的電動車，但至於是否能順利在這個時間內實現目標，或許就要看Tesla接下來在電池成本是否能大幅降低。

由於Elon Musk過去也曾提到目標打造價格更親民的電動車，因此3年內實現目標的說法，依然可能或有變數。

在此次電池日活動中，Elon Musk也確認先前提到重新編寫的Autopilot輔助駕駛功能將會在10月上線，同時標榜可對應全自動駕駛的升級套件則預計會在未來幾個月內開放beta測試，不過要價8000美元的價格恐怕還是會讓一些人卻步，因此Tesla也提出在正式開放測試之前，能以每月100美元價格分期付款，藉此降低選購壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》