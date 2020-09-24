Tesla預計明年推出Plaid版Model S 0到時速96公里加速僅需2秒

除了宣布將打造全新電池模組，並且透過降低電池成本讓電動車售價可降低至2萬5000美元內，Tesla在此次電池日活動上更宣布將於2021年底開始提供Plaid版Model S。

依照Elon Musk說明，Plaid版Model S透過搭載三組電機、全輪驅動設計，相比先前開啟Ludicrous模式的Model S將有更顯著加速能力，在加州拉古納塞卡賽道更以原型車款創下單圈1分36.555秒的最速記錄，甚至近期更以單圈1分30.3秒的成績刷新記錄，預期會在最終量產車款打破所有市售車在相同賽道上的單圈記錄成績。

從規格來看，Plaid版Model S將可輸出1100馬力，從0到每小時96公里的加速時間僅需2秒，最高時速可達320公里，同時最高續航距離可達830公里。

目前Tesla預計最快可在2021年底交車，並且從即日起開放部分地區開始預訂，美國地區將以13.9萬美元起跳價格銷售，而在台灣地區則會以新台幣518.3萬元起跳價格銷售。

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