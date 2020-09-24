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宏佳騰Ai-3 Comfort系列 首款針對女性用戶打造的PBGN車款

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前預告將推出三輪車款設計的Ai-2之後，宏佳騰今日 (9/23)宣布推出鎖定女性用戶需求的Ai-3 Comfort系列，同樣搭載CROXERA智慧儀表系統，並且採用小尺寸12吋輪框與清新配色，分別推出Ai-3 Comfort與Ai-3 Comfort+兩種車款。

依照宏佳騰說明，Ai-3 Comfort系列將是第一款針對女性使用需求打早的PBGN (Powered by Gogoro Network)車款，分別提供泡泡藍、牛奶白、松露灰、蜜瓜橙等四款清新配色，其中Ai-3 Comfort將以新台幣79980元價格銷售，而進階款Ai-3 Comfort+則以新台幣84980元銷售。

在Ai-3 Comfort系列設計裡，同樣整合宏佳騰旗下CROXERA智慧儀表系統，並且配合女性車主平均身高調降座椅高度，讓車輛使用過程能讓雙腳更穩定踏在地面上，並且採用圓弧設計扶手與省力中柱，搭配電子倒車功能，讓女性車主使用車輛不再吃力，另外更提供椅墊自動開啟功能，在雙手不方便時也能輕鬆開啟車廂

同時整體車輛設計也針對女性視覺感受作調整，採用更圓潤曲線設計，並且融合簡約霧面配色，藉此打造女性風格設定車款，並且與Ai-1作明顯區隔。

而Ai-3 Comfort與Ai-3 Comfort+差異，則在於前者僅搭載高亮度儀表板，後者才會搭載CROXERA智慧儀表系統，並且增加車廂燈設計，其餘設計則均相同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車廂 車主 宏佳騰

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