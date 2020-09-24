GoShare跨入B2B商業應用 以企業方案與挑剔指南擴展多元服務

先前宣布推出GoShare服務時，GoShare新事業總監姜家煒就表示，車輛租賃僅只是此項服務應用其中一環，更計畫透過此項服務與更多機會串接。而此次宣布推出的GoShare for Business企業方案，以及GoShare Select挑剔指南兩項服務，更是進一步擴展GoShare服務多元發展可能性。

在GoShare for Business企業方案中，將由企業端賣斷Gogoro車款，並且透過GoShare提供服務平台管理車輛，同時也由GoShare提供後續維修服務，而企業透過此服務不僅能更方便建置內部提供公務使用車輛，更能透過數據管理車輛使用情況，進而追蹤員工使用這些車輛執勤狀況，另外也能精簡車輛維護所需成本。

目前包含Visa、微軟、達美樂、台新銀行、遠傳電信、微風集團、Teach for Taiwan (為台灣而教)、南山產物、Rakuten Monkeys (樂天桃猿)均已加入GoShare for Business企業方案，其中部分業者如南山產物是以此服務建置可供旗下員工通勤或公務需求使用，而達美樂則是用於旗下餐飲外送，至於Rakuten Monkeys主要將此服務用於維護、管理桃園國際棒球場。

依照說明，依照企業需求差異，GoShare for Business企業方案可提供Business Voucher企業騎乘金、Business Account企業用戶，以及Business Premium企業專屬車隊三種模式。

其中，Business Voucher企業騎乘金模式將以專屬騎乘金形式提供使用，企業員工僅需在GoShare app輸入騎乘金序號即可使用。而Business Account企業用戶模式，則必須在使用過程切換至企業帳號，並且透過企業方案統一結算費用。

至於Business Premium企業專屬車隊模式，就是由企業買斷車輛，不受限有GoShare服務車輛使用限制，由GoShare協助打造企業專屬車輛，並且能藉由專屬管理平台掌握車輛使用狀況，車輛後續維護則由GoShare提供服務。

透過此項服務，意味GoShare將以此切入更多元的B2B商用市場，而目前除了Gogoro 1車款之外，Gogoro全系列車款都能提供企業選用。

此次另一項服務GoShare Select挑剔指南，則是藉由攜手永豐銀行，並且與包含Meat Love 韓國烤肉、PAUL、好米亞義法餐酒館、佐藤咖哩、馬友友印度廚房、Woolloomooloo、Campus Cafe、貳樓餐廳、餵我早餐、一號糧倉、兩喜號、雙月食品社、富錦樹台菜香檳等25家台北人氣餐廳，總計43家分店合作，讓使用者能直接透過GoShare App內建掃描支付功能結帳，在年底前可享最高64折優惠。

在此支付模式中，GoShare表示所有金流處理都會透過永豐銀行完成，GoShare本身則是提供消費交易串接。

而未來GoShare是否會以此跨入更多金融交易應用，或許也頗值得期待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》