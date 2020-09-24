Google Cloud台灣團隊規模預期有3倍成長 加速追趕AWS、微軟布局

過去擔任台灣微軟總經理的邵光華，今年3月下旬確認加入Google，並且擔任Google Cloud台灣總經理，在經過半年左右時間，透過今日 (9/23)對外分享Google Cloud在台灣地區發展布局時表示，未來預期將使Google Cloud團隊規模能有3倍成長。

雖然AWS、微軟Azure與Google Cloud雲端平台服務均在台灣市場推行，但相較AWS與微軟積極擴展合作客戶，並且與諸多開發者深入互動情況，不少市場看法認為Google Cloud在台灣市場布局似乎不算顯著。

邵光華對此表示，實際上Google Cloud在台灣市場布局並不算小，雖然相比AWS、微軟發展腳步稍慢，但依然累積不少合作客戶，其中不僅包含眾多內容服務業者、製造商、遊戲業者，甚至也包含醫療、政府部門等需要處理敏感資訊的單位。

此外，Google Cloud在台灣地區也緊密與眾多解決方案供應商合作，同時也建立不少在地代理銷售與售後服務支援，甚至在台灣地區也由Google提供更進一步的付費技術支援服務。

在今年疫情影響之下，Google Cloud旗下提供的G Suite服務更協助不少中小企業、政府機構等單位進行遠距工作，同時在這段期間的人才招募也始終未有中斷，顯示Google Cloud在台灣持續有深入發展。

目前Google Cloud在台灣市場經營策略，將會聚焦在提供分散式基礎架構服務、協助企業進行數位化轉型，並且特定需求提供客製化解決方案，同時目前鎖定布局領域則包含零售業、醫療照護、金融服務、媒體娛樂，以及製造業與物流業，另外也期望能進一步與政府單位有更深入整合應用。

依照目前市場趨勢，邵光華認為藉由多雲環境的數位化轉型趨勢將會更加顯著，同時更方便管理、分析數據，以及進行無編碼方式建構服務的情況也會逐漸成為主流，未來企業將不一定需要專精編寫程式的工程師，而是需要更多規劃服務內容，並且能以更快速度佈署服務。

因此，未來Google Cloud發展布局將會持續朝向多雲架構，並且藉由更直覺操作，讓企業能透過API形式串接即可快速建構全新服務，同時也能藉由虛擬機器與容器技術推動更多元服務發展，另外也藉由節點加密等方式確保運算資料安全。

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