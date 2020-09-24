GSMA確定MWC 2021延至明年6月下旬 與MWC上海時間對調

原訂會在明年3月初恢復舉辦的MWC 2021，稍早由主辦單位GSMA表示將會延後至6月底，而往年通常選擇在6月期間舉辦的MWC上海，在明年反而會被提前至2月下旬舉辦，恰好與MWC原本展期互換。

由於目前仍無法確認明年疫情是否會明顯好轉，因此為了避免今年一再調整，最終面臨諸多業者退展而取消整個展會活動情況再次發生，因此GSMA決定將原本規劃在明年3月初的MWC 2021延後至明年6月下旬。

而原訂在明年6月展開的MWC上海則會提前至2月23日舉辦，原因則與目前中國疫情狀況顯然比其他地區有所改善有關，但屆時應該還是會因應實際情況作調整，因此目前規劃延後舉辦的MWC 2021，到時候也有可能再次面臨調整展出時程，或是重新安排展會呈現模式。

相較之下，今年有不少決定取消原本規劃實體活動的展會，即便在明年也依然會以線上呈現形式為主，對於明年是否能以實體形式舉辦大型展會活動，目前不少業者還是很難保證。

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