微軟與Qualcomm合作App Assure開發項目 將更多app帶到Arm架構Windows PC

稍早藉由線上形式舉辦的Ignite 2020活動中，微軟宣布與Qualcomm合作名為App Assure的開發項目，將協助開發者針對Arm架構的Windows PC建立相容運作的應用服務。

微軟其實在2018年就曾針對Windows 7環境使用app轉移至Windows 10的需求推動App Assure開發項目，此次宣布與Qualcomm合作，主要就是為了讓開發者能針對Arm架構設計的Windows PC打造更多合適且相容的應用服務。

會有這樣的合作，顯然也是與微軟希望持續推動Arm架構設計的Windows PC應用，另一方面自然也是提防蘋果預計在年底推出同樣採用Arm架構設計的Mac裝置。

微軟與Qualcomm其實並非第一次合作，早在過去推動Arm架構設計的Surface裝置時，雙方就已經有一定合作，並且在後來推動的Windows on Snapdragon產品設計也有深入合作，並且開始讓既有Windows應用服務能直接在Arm架構硬體環境運作。

不過，由於部分程式仍有相容問題，並非所有Windows應用服務都能順利在Arm架構環境使用，即便透過模擬方式也依然會有執行效率相對較低情況，因此微軟與Qualcomm在App Assure開發項目合作，預期將能讓更多應用服務以原生形式，或是更順利地在Arm架構硬體環境使用。

目前微軟與Qualcomm尚未透露具體合作細節，但預期接下來會有更多針對採用Snapdragon 8cx，或之後推出處理器最佳化的應用服務問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》