Qualcomm揭曉Snapdragon 750G 5G處理器 首波應用產品預計年底問世

針對目前逐漸成為主力產品布局的Snapdragon 700系列處理器，Qualcomm今日 (9/22)宣布推出新款Snapdragon 750G 5G處理器，採用三星8nm製程技術打造，預計今年底就會有應用產品問世，而小米也預期會成為首波採用此款處理器的手機廠商。

Snapdragon 750G 5G處理器分別以8核心、運作時脈為2.2GHz的Kryo 570 CPU，搭配Adreno 619 GPU，並且相容日前推出的Snapdragon 690 5G處理器腳位設計，相比去年推出的Snapdragon 730G處理器，分別在CPU效能提昇20%，GPU效能提昇10%，同時也相容Snapdragon Elite Gaming設計。

螢幕部分則支援FHD+解析度下可達120Hz畫面更新率，或是最高QHD解析度與60Hz畫面更新率的設計，記憶體最高可支援12GB、2133Hz規格，並且以雙通道構成的LPDDR4記憶體，另外也支援QC4+快充規格。

此款處理器同樣支援Snapdragon AIE人工智慧引擎，配合Hexagon 694 DSP運算加速，將能帶動20%左右的人工智慧運算效能提昇，約可對應4 TOPS運算效能，並且支援Qualcomm Sensing Hub環境感知功能，以及可藉由麥克風達成背景噪音消除等應用。

至於連網功能則可藉由Snapdragon X52 5G連網晶片對應6GHz以下與毫米波頻段的5G網路服務，或是藉由FastConnect 6200無線晶片組對應Wi-Fi 6與藍牙5.1連接功能，本身也支援aptX Adptive Audio、TureWireless連接設計。

而內建Spectra 365L影像處理器，最高可支援1億9200萬畫素鏡頭，或是支援MFNR多幀降噪功能的單組4800萬畫素相機，另外也支援3200萬畫素+1600萬畫素雙鏡頭配置，並且支援Rec.2020廣色域、4K HDR，以及即時景深影片拍攝、可對應720p@240fps格式的慢動作影片拍攝。

Qualcomm預計應用此款處理器的產品，最快會在第四季內推出，而小米確定會以此款處理器打造產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》