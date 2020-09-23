LINE TAXI上線一週年 增加更多服務吸引乘客使用

前身為TaxiGo、去年由LINE收購而更名的LINE TAXI，今日 (9/22)除了宣布迎接上線一週年，並且累積超過100萬名註冊用戶人數、搭乘使用人數成長3倍、搭乘次數更成長3.6倍，而合作車輛數量更超過6500台。此次活動更宣布將在服務內增加「日日搭送禮」、「封鎖司機」、「安全支援中心」等新功能，並且預告先前推出的LINE TAXI PLUS多元計程車服務即將進駐台中，預計在今年第四季上線運作。

從TaxiGo開始，創辦人暨執行長陳泰成表示為了讓民眾能有更好、更有趣的計程車搭乘體驗，持續加入方便預約、支付乘車費用機制，同時從一開始藉由LINE平台打造服務，到去年正式成為LINE旗下服務，更持續藉由LINE資源整合讓更名為LINE TAXI的服務變得更便利。

而基於讓使用者能有更好的計程車搭乘體驗，並且讓計程車司機能透過更友善平台媒合搭乘需求，並且透過LINE TAXI進行服務轉型，甚至藉由LINE TAXI PLUS服務擴展喔元計程車服務，讓更多司機能以此加入服務陣容。

此次活動中，LINE TAXI不僅宣布將使LINE TAXI PLUS服務進入台中，預計在今年第四季上線之外，同時也宣布推出可讓乘客在搭車過程透過簡訊聯繫緊急聯絡人，並且分享行程路線，或是撥打110報案，同樣也會將行程路線自動傳送給警局，另外也能選擇透過簡訊方式報案，讓使用者在搭乘途中發生狀況時，可以選擇其中一種方式呼救。

另外一個新增功能，則是可讓乘客封鎖司機，例如在搭乘過程發現司機有不良駕駛習慣，或是出現令人厭惡行為，當按下封鎖之後，此名司機就不會再接到乘客叫車需求 (但依然會接到其他乘客叫車需求)，而乘客也能在日後選擇解除封鎖，司機相對地也能針對行為不良的乘客進行封鎖。

為了吸引更多人透過LINE TAXI服務乘車，LINE TAXI此次也進一步強化日前推出的「日日搭」優惠價格方案，讓民眾可以購買搭車優惠券，並且透過LINE服務轉贈給親友使用，其中包含5趟折抵的179元方案 (等同71折)，以及包含15趟折抵的499元方案 (等同66折)，另外也提供30趟折抵的799元方案 (等同53折)，每趟則可折抵50元，若是轉贈親友使用的話，期限則是在現購買起30天內必須贈送。

因應接下來的中秋連假，LINE TAXI更從即日起至10月31日期間推出僅限送禮使用的5趟折扣方案，僅以99元 (等同66折)優惠價格銷售，但每次僅能折抵30元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》