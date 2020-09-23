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PC-Cillin 2021雲端版上市 與乖乖合作造句聯名包

聯合新聞網 / 楊又肇

趨勢科技今日 (9/22)宣布推出PC-Cillin 2021雲端版，並且強調今年因為疫情影響，越來越多人仰賴網路生活情況下，更讓駭客有更多攻擊機會。

依照趨勢科技說明，由於疫情影響之下，使得更多人仰賴網路工作、學習，或是因應生活所需，因此也讓駭客有更多機會利用時事話題進行釣魚詐騙，例如透過假新聞、口罩購買，或是振興券消息等內容誘使民眾點按，進而竊取個人資料或金融卡資訊。

而隨著網路技術應用越來越普及，同時人手一機上網趨勢越來越顯著之下，趨勢科技也認為民眾應該要有更高網路安全警覺性，同時也宣布此次推出的PC-Cillin 2021雲端版不僅加入人工智慧協助偵測網頁內容背後是否有可疑攻擊，同時也加入文字掃描，以及影像識別方式確認收取簡訊內容是否有詐騙情況，同時也針對線上支付等交易流程進行「安心Pay」防護。

同時，此次新版PC-Cillin 2021雲端版更加入無干擾模式，讓使用者在執行遊戲、觀看影片，或是專注進行工作當下，不會因為防毒軟體運作產生干擾，同時也不會影響電腦系統效能表現。

除了針對Windows、macOS、Android及iOS提供防護，PC-Cillin 2021雲端版此次更加入針對Chrome OS的保護設計，而雲端版更可透過單組序號授權三台裝置使用，藉此符合目前多數人擁有多台上網裝置的需求。

此次宣布上市消息之外，趨勢科技也與乖乖聯名合作，從即日起至9月27日間於台北市府轉運站1樓設置C琳特務創意販賣所，讓民眾可以透過下載app或拍照上傳，就能獲得只送不賣的限量乖乖造句聯名包，另外也能免費獲得500元的7-11禮券，或是最大獎－iPhone 12。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 詐騙

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