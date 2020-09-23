三星今年暫停舉辦開發者大會活動 透過線上更新溝通旗下新服務內容
三星宣布，今年將不會舉辦開發者大會活動，但預期會透過線上方式向開發者告知旗下服務技術更新項目。
今年選擇暫停舉辦開發者大會，主要考量目前新型冠狀病毒疫情仍未有改善情況，因此決定取消實體活動，僅會透過線上更新方式與開發者溝通旗下新服務內容，以及相關技術應用設計。
在過往舉辦的開發者大會中，三星主要聚焦在旗下數位助理服務Bixby更新，以及新版客製化操作介面One UI設計，另外還包含旗下智慧物聯網應用項目，而近年來則是強化螢幕可凹折手機內容應用設計，並且宣布與Google深入合作螢幕可凹折螢幕機種介面設計。
原本預期三星會在今年度開發者大會公佈新版One UI 3.0，以及更多針對螢幕可凹折手機操作介面設計應用，而預期Bixby方面也會有所更新。
不過，先前有消息指稱Google希望三星降低在Android平台加入過多自有應用項目，例如避免以Bixby服務取代Android作業系統中的Google Assistant，或是透過Galaxy Store推廣合作服務項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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