快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

Bethesda、id Software等開發商旗下遊戲作品 都將歸屬微軟

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布以75億美元價格收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames ，以及Tango Gameworks的ZeniMax Media，預計在明年下半年完成收購。

在此項收購後，代表Bethesda Game Studios 旗下《異塵餘生 (Fallout)》系列、《上古卷軸 (Elder Scrolls)》系列，以及id Software旗下《毀滅戰士 (Doom)》、《雷神之鎚 (Quake)》，另外包含Arkane Studios 旗下 《冤罪殺機 (Dishonored)》、MachineGames旗下《德軍總部 (Wolfstein)》與Tango Gameworks 的《邪靈入侵 (The Evil Within)》都會成為微軟遊戲資產。

而未來也意味有更多遊戲作品將會在Xbox及Windows PC平台推出，甚至可能成為Xbox平台獨佔作品，而預期微軟也將藉此擴充本身Xbox Game Pass，以及串流遊戲服務提供陣容豐富度。

目前還無法確認未來這些納入微軟麾下的遊戲工作室，是否還能將旗下遊戲作品帶到微軟以外遊戲平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟

延伸閱讀

看好遠距辦公商機 精誠獨家經銷微軟HoloLens 2

微軟買下Bethesda，狂熱粉求Sony收購Konami成推特熱門

涉嫌App市場壟斷 Google在印度遭挫

微軟砸2170億元收購上古卷軸開發商Bethesda 瞄準雲端遊戲

相關新聞

賓拉登的硬碟中那些盜版日本動畫、成人影片 到底是用來幹嘛的？

蓋達組織的前領導人賓拉登雖然已經被擊斃，不過近十年來，專家一直在分析他留下的硬碟，裡頭除了他的日記外，還有大量盜版日本動畫跟成人影片，這些檔案到底是來自哪裡、又是給誰看的？

Bethesda、id Software等開發商旗下遊戲作品 都將歸屬微軟

微軟稍早宣布以75億美元價格收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames ，以及Tango Gameworks的ZeniMax Media，預計在明年下半年完成收購。

三星今年暫停舉辦開發者大會活動 透過線上更新溝通旗下新服務內容

三星宣布，今年將不會舉辦開發者大會活動，但預期會透過線上方式向開發者告知旗下服務技術更新項目。

Qualcomm揭曉Snapdragon 750G 5G處理器 首波應用產品預計年底問世

針對目前逐漸成為主力產品布局的Snapdragon 700系列處理器，Qualcomm今日 (9/22)宣布推出新款Snapdragon 750G 5G處理器，採用三星8nm製程技術打造，預計今年底就會有應用產品問世，而小米也預期會成為首波採用此款處理器的手機廠商。

微軟與Qualcomm合作App Assure開發項目 將更多app帶到Arm架構Windows PC

稍早藉由線上形式舉辦的Ignite 2020活動中，微軟宣布與Qualcomm合作名為App Assure的開發項目，將協助開發者針對Arm架構的Windows PC建立相容運作的應用服務。

提供更安全觀影體驗！YouTube Kids兒童頻道正式在台上線

Google在官方部落格網站宣布，YouTube Kids今（23）日正式在台灣上線，為台灣使用者提供適合全家欣賞的兒童...

微軟砸2170億元收購上古卷軸開發商Bethesda 瞄準雲端遊戲

美國電腦軟體巨擘微軟（Microsoft）今天宣布收購遊戲開發商Bethesda母公司ZeniMax Media，交易價...

蘋果庫克讚遠距工作 與Netflix、摩根大通執行長不同調

蘋果執行長庫克周一（21日）受訪表示，他對員工的遠距工作能力感到印象深刻，並預言疫情過後，部分新的工作習慣會留下來。

分析師：新套裝服務 可望幫助蘋果打贏音樂串流戰

蘋果上周舉行秋季產品發表會後，市場很不賞臉，股價一直跌，跌了將近8%；昨天（21日）才終於上漲。兩位分析師分別看好蘋果的...

Nvidia RTX 3080顯卡在美國銷售一空 各地商店出現排隊人潮想搶實體貨

自從挖礦風潮過了後，排隊買顯卡這件事情就幾乎不再出現了。不過，隨著Nvidia RTX 3080顯卡開始發售，美國又開始了排隊買顯卡的人潮。

造假疑雲籠罩 Nikola電動卡車創辦人兼CEO辭職！

被譽為「卡車界特斯拉」的美國電動車新創公司 Nikola，這個月籠罩在造假疑雲的爭議之中，正反支持者都有，股價也上沖下洗，現在其創辦人兼 CEO、也是各項爭議的中心人物 Trevor Milton 宣布自行辭職下台。

華爾街日報：摩爾定律已死！Nvidia黃仁勳的「黃氏定律」崛起

Intel 創辦人之一 Gordon Earle Moore 所提出的摩爾定律（Moore's law），指出積體電路可容納的電晶體數目約每 18 個月會增加一倍，效能也翻倍。這個定律奠定了超過半世紀的半導體產業發展，但近年已經開始放慢；同一時間， Nvidia 執行長黃仁勳的「黃氏定律」（Huang’s Law）則崛起，將左右電子運算產業未來 50 年。

熱門新聞

這時換機少拿萬元補貼！iPhone 12上市前 你該了解的舊換新秘訣

賓拉登的硬碟中那些盜版日本動畫、成人影片 到底是用來幹嘛的？

手機回收抽新機！ 蘋果、三星、華碩優惠一次看

iOS 14隱藏祕技：iPhone背面輕敲截圖、前鏡頭自動翻轉、睡眠模式、自動化捷徑 你學會了嗎？

望穿秋水！傳蘋果10月13日舉行iPhone 12發表會

蘋果經典不敗神機是哪支 網狂推它：找不到換iPhone 6s的理由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。