Bethesda、id Software等開發商旗下遊戲作品 都將歸屬微軟
微軟稍早宣布以75億美元價格收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames ，以及Tango Gameworks的ZeniMax Media，預計在明年下半年完成收購。
在此項收購後，代表Bethesda Game Studios 旗下《異塵餘生 (Fallout)》系列、《上古卷軸 (Elder Scrolls)》系列，以及id Software旗下《毀滅戰士 (Doom)》、《雷神之鎚 (Quake)》，另外包含Arkane Studios 旗下 《冤罪殺機 (Dishonored)》、MachineGames旗下《德軍總部 (Wolfstein)》與Tango Gameworks 的《邪靈入侵 (The Evil Within)》都會成為微軟遊戲資產。
而未來也意味有更多遊戲作品將會在Xbox及Windows PC平台推出，甚至可能成為Xbox平台獨佔作品，而預期微軟也將藉此擴充本身Xbox Game Pass，以及串流遊戲服務提供陣容豐富度。
目前還無法確認未來這些納入微軟麾下的遊戲工作室，是否還能將旗下遊戲作品帶到微軟以外遊戲平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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