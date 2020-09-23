賓拉登的硬碟中那些盜版日本動畫、成人影片 到底是用來幹嘛的？

蓋達組織的前領導人賓拉登雖然已經被擊斃，不過近十年來，專家一直在分析他留下的硬碟，裡頭除了他的日記外，還有大量盜版日本動畫跟成人影片，這些檔案到底是來自哪裡、又是給誰看的？

2011年五月，蓋達組織的前領導人賓拉登（Osama bin Laden）被美國海豹特遣隊擊斃。在2017年，時任CIA的局長（現任美國國務卿）蓬佩奧（Mike Pompeo）公布了當時他在現場發現，賓拉登本人所遺留的硬碟資料。

當時公布的資料中，他的硬碟有47萬份影像檔案、電子郵件、文字記錄。其中包含有賓拉登的日記、兒子的婚禮影片。但是，民眾發現，裡頭還有大量的盜版卡通、電影，以及成人影片。

而最近，美國國家地理頻道發表了一部新的紀錄片，試圖去分析「賓拉登的硬碟」中，這麼多的盜版影片、成人影片，是怎麼來的、又是給誰看的。

檔案來自哪裡？又是給誰看的？

賓拉登本人其實相當「反網路」，他認為這並不安全。

根據賓拉登所被披露的信件內容，賓拉登對於現代的電子郵件其實並不信任，他不喜歡用電子郵件來下達指令，因為他覺得郵件的加密技術並不可信。他與外界的聯繫，大多是透過實體的郵件、加上專屬的快遞員來分發的。

當初調查人員在賓拉登的硬碟上發現了 47 萬份數位檔案和250GB 的資料，另有超過 100 份 USB 隨身碟、DVD / CD 光碟、五台電腦、以及多部手機。

這麼大量的盜版影片，到底是從哪裡來的，又是給誰看的，其實至今還是一個謎。賓拉登的屋內沒有網路，但他有很多電視。

此外，CIA在賓拉登的硬碟中，還發現了大量日本動畫，包括《火影忍者》、《七龍珠》、《惡魔獵人》與《銀魂》等等，更有日本電玩《太空戰士》的檔案。除此之外，還有《小蟻雄兵》、《汽車總動員》、《四眼天雞》、《冰原歷險記3》等大量盜版的好萊塢電影動畫。難道賓拉登對於日本動畫也有興趣？

不過，事實上賓拉登與其他大約22人住在這所房子裡，所以，其實你很難斷定這些是賓拉登本人的喜好，或是其實只是他與其它人共用電腦，然後其它人在某個有網路的地方，利用這個硬碟來下載檔案。甚至無法判斷，他本人是否看過這些影片。

法醫心理學家、CIA專家則在紀錄片中提到，儘管賓拉登本人自稱正義虔誠，但他可能有他私下的另一面。如果這些影片是賓拉登本人看的，那麼，無疑這已經違反了他的教義。

另外，在這次的紀錄片中，還有一種比較特別的觀點。那就是這些看似平常的成人影片，可能是蓋達組織用來與外界潛伏的恐怖份子聯繫的方式。

有人認為，賓拉登可能透過某種方法，將加密指令埋藏在這些影片中。透過這些被賓拉登視為「邪惡」的內容中，暗藏了謀殺指令，來向蓋達組織的成員傳遞訊息，以避免被西方國家發現。

市面上有很多工具，可以將隱藏的訊息暗藏在看似正常的圖片或是影片中，然後只要雙方都透過正確的工具來開啟這個檔案，就可以找到隱藏的訊息，在技術上並不困難。而且，成人影片可能是最容易透過P2P網路散佈的內容類別，就算是美國也不見得能夠過濾出來。因此，雖然這種設想很天馬行空，不過也不見得完全不可能。

新聞來源：dailymail

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