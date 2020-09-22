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造假疑雲籠罩 Nikola電動卡車創辦人兼CEO辭職！

聯合新聞網 / INSIDE
被譽為「卡車界特斯拉」的美國電動車新創公司 Nikola。 圖擷自Nikola官網
被譽為「卡車界特斯拉」的美國電動車新創公司 Nikola。 圖擷自Nikola官網

被譽為「卡車界特斯拉」的美國電動車新創公司 Nikola，這個月籠罩在造假疑雲的爭議之中，正反支持者都有，股價也上沖下洗，現在其創辦人兼 CEO、也是各項爭議的中心人物 Trevor Milton 宣布自行辭職下台。

Nikola 本月 8 日甫宣佈與通用汽車（GM）結盟，10 日就遭投資機構 Hindenburg 研究公司（Hindenburg Research）指控大規模造假，稱 Nikola 公司是其靈魂人物 Trevor Milton 連年運用不實陳述精心打造起來的海市蜃樓。（報告內容請參閱延伸閱讀：Nikola 電動車遭指為「大規模騙局」，股價重挫 11%

Cowards run, leaders stay and fight for integrity. Hindenburg is only making people love us more for trying to destroy us. It will take the rest of the day to address the one sided false claims, but I will put out a detail report to address it. In the meantime, troll on

— Trevor Milton (@nikolatrevor) September 10, 2020

Trevor Milton 則怒斥 Hindenburg 研究公司是因為做空 Nikola 才這樣打擊他，稱該報告中有「數十個不正確的指控」，並說他和他的團隊正在連夜整理一份詳盡的報告來一一駁斥。

Been working on rebuttal of hindenburg for 14 hours to provide a clear, factual, low-emotional answer to the report. It will be out before market opens and working through the night. I feel great about every answer. They wanted max damage, it didn't work. Now back to growth.

— Trevor Milton (@nikolatrevor) September 11, 2020

但這份 Trevor Milton 自稱「對每一個回答都很有自信」的報告從未問世，最後只放出一份簡單的聲明說 Hindenburg 研究公司的指控不是真的，並說 Nikola 主動聯絡了美國證券交易委員會。

美國證券交易委員會動作很快，在下一個上班日（美國時間 14 日）即展開對 Nikola 的調查，美國司法部在 15 日也加入調查。

同時， Hindenburg 研究公司的報告裡面最明顯的指控：「Nikola 半掛式卡車（semi-trailer truck）上路影片為造假」這件事，Nikola 公司則在美國各大媒體的詢問下默默承認「卡車不能自行運轉」，且該公司「最終決定不投入更多資源」來完成該車的生產。

Nikola 發言人憋腳地辯解，「影片中從未將它描述為『在自己的推進力下驅動的』」（never stated its truck was driving under its own propulsion in the video, although the truck was designed to do just that.）。

其後事件沉寂了約莫五天，Nikola 股價也在投資者賣出及投機者的進出下，不斷上沖下洗。

幾個小時前，上週一才在推特發文表示將會自我辯護的 Trevor Milton 卻在美國時間周日晚上決定提出辭職，一次辭去執行長及董事會的職務，董事會也火速批准，並由 Nikola 董事會成員、前通用汽車（GM）副董事長 Stephen Girsky 接任執行長。

這個舉動，是否表示造假疑雲為真呢？相信美國主管機構的調查，能告訴我們答案。

《本文作者 蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

司法 特斯拉 美股 電動車

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