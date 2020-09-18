街口託付寶藏三大問題…胡亦嘉率百名員工重申：金管會說謊、一切合法

街口今天號召全體一百多名員工召開記者會，痛批金管會施法不公，並再次強調託付寶一切合法。

面對上個月金管會勒令停止「託付寶」，街口今天號召全體一百多名員工召開記者會，痛批金管會施法不公，並再次強調託付寶一切合法。

日前街口創辦人胡亦嘉甚至直接在 Facebook 發文點名主委黃天牧、證期局長張振山是「兩個騙子+小人」，不過今天願意為臉書上情緒化字眼道歉；但他強調，金管會日前有到辦公室發動並非金融檢查的搜索，觀看台灣沒有另外一間金融機構遭到如此對待，已經造成員工嚴重恐慌，因此開辦記者會為員工們的心血抱不平。

胡亦嘉再次重申，街口沒有任何中資成分，完全由 100% 台資組成，並直接秀出街口的股份架構；其中 72.6% 由他個人持股公司擁有，其父胡定吾再透過另一間持股公司持有 0.8%；而其他股份有一塊是街口的員工持股公司持股 17.8%（這間胡定吾則擁有 37.9%）。另外他也說明在街口經營之下，國票金也在今年轉虧為盈。

胡亦嘉展示街口的股份架構。

他個人說明，託付寶個別由街口電子支付、街口投信、街口金融科技三間公司各自提供服務所組成，哪一段都沒有違法；而且稱之前證期局明明都把全部服務流程都看過一遍了，現在才來控訴託付寶違法，同時也把 e-mail 跟公文截圖公布，稱證期局「街口什麼資料都沒交」的說法公然說謊。

「證據就在眼前，我明明都有交資料，真的不知道證期局為什麼說謊」胡亦嘉並再次重申，一定會讓託付寶重新上線，最後甚至向蔡英文總統呼喚：「街口員工全體都有投您一票，希望能給我們一點關注。」

街口託付寶的三大問題

街口託付寶從兩個月前短暫上線以來風波不斷。金管會上個月發文指稱之前確實同意投資人可以透過電子支付帳戶買賣基金沒錯，但是街口當時檢附的三方作業流程、投資人操作介面，根本沒有提到現所稱的託付寶，跟金管會遞送之申請書件內容不同；接著金管會主委黃天牧還表示，「業者不能說自己是科技，就可以走跟其他投信業不同的條款與監理。」

那街口託付寶到底有什麼問題呢？主要有三項：

1.年化收益率數字：雖然街口在發表託付寶使用了「預期」字眼取代「保證」，但還是主張有 1.2%～2.5% 年化收益率；但對金管會來說不管用了什麼字眼，有預期數字就是犯了天條。

2.三間公司「組合」的疑慮：除了想用演算法算出穩定的年化收益率之外，託付寶另一個創新的地方就用三間公司分開架構，打破了賣基金必須「T+N」日才能入消費者帳戶的限制。

就像胡亦嘉自己說的，託付寶實質上會經過街口電子支付、街口投信、街口金融科技三間公司，流程上是這樣：1.消費者跟街口投信買基金。2.但買基金會同時跟放貸的街口金融科技簽約。3.這個合約會規定使用者只能照街口金融科技每天用演算法預估的趴數賣出。4.但你賣出的時候，實際上是跟街口金融科技進行借貸關係，先借錢給你。5.實際上兩天基金真正贖回時，那筆基金的錢還給街口金融科技，借貸關係結束。

街口認為這三間公司所提供的服務，分開來看都沒有違法；但金管會認為這三段組合起來，實質結果已經違法。

3.街口基金的虧損風險：金管會最後對託付寶的疑慮，就是沒有公開虧損風險。根據世界公民在本站的投稿，街口多重資產基金近 1 年虧損已達 16%，但是投資人要贖回款項是跟街口金融科技而不是街口投信贖回，金管會懷疑街口金科是否有足夠資金能因應大量贖回，而且淨值目前在 8 塊多，其實距離必須公告且終止的 6 塊已經非常接近了。

那街口託付寶的紛爭到底有沒有解方？金管會就曾說過多次託付寶可以考慮進沙盒，但胡亦嘉重申 3 億元金額實在太小，不考慮進沙盒，反而願意在 50 億規模下經過壓力測試搭配白名單的做法來跟金管會溝通。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》