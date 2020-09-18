網易雲音樂取得BMG內容授權 擴大正版音樂內容發展

日前宣布推出採用Tiger Lake架構、Iris Xe Graphics繪圖顯示核心設計的第11代Core系列筆電處理器，同時也由眾多OEM廠商宣布推出多款採用此系列處理器的筆電機種後，Intel今日 (9/17)更進一步解禁公佈以Core i7-1185G7處理器打造的參考設計筆電，在不同條件限制下的效能表現。

2020-09-18 13:38