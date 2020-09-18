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網易雲音樂取得BMG內容授權 擴大正版音樂內容發展

聯合新聞網 / 楊又肇

網易雲音樂宣布與BMG達成戰略合作，預計在音樂版權、音樂內容開發、音樂演出，以及線上音樂等領域進行合作。

雙方建立合作後，將由BMG授權網易雲音樂使用包含艾薇兒 (Avril Lavigne)、小紅苺合唱團 (The Cranberries)、Jason Mraz、Alt-J 、Andy Grammer、Blanco Brown、Lindsey Stirling、Lil Dicky、Dido、Janet Jackson、Kylie Minogue等音樂版權內容。

成立於2013年4月的網易雲音樂服務，目前已經累積超過8億名使用者，並且成為中國最大規模音樂服務，除了此次與BMG達成授權協議，先前更取得包含吉卜力工作室、滾石唱片、華納音樂、環球音樂等內容授權，藉此擴展旗下音樂內容。

除了網易雲近期持續擴大內容版權合作，過去仿效日本niconico (ニコニコ)服務形式創立的Bilibili，雖然過去曾有大量盜版內容使用問題，但近年來也同樣重視版權，成為大量收錄遊戲、直播、綜藝節目與動畫內容的網路平台，並且經歷持續獲得融資、於美國納斯達克上市發行股票擴大發展規模，在去年4月37日透過可轉債發售與後續股票發行，成功融資8.24億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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