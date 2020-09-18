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Google新創服務Orion Wifi 手機在訊號不佳地點依然能上網

聯合新聞網 / 楊又肇

Google旗下新創單位Area 120宣布推出名為Orion Wifi的實驗性質服務，將讓使用者在電信服務不佳地點自動切換連結至Wi-Fi熱點訊號，藉此改善連網問題。

依照說明，Orion Wifi服務分別與電信業者及Wi-Fi熱點服務業者合作，透過協助媒合Wi-Fi熱點連網資源，讓使用者在電信業者提供網路訊號不佳時，可以快速切換至與Orion Wifi服務合作的Wi-Fi熱點連網資源，藉此避免網路連接中斷。

相比過去在東南亞地區於大眾運輸車站提供以廣告內容支撐營運的Google Station免費Wi-Fi服務，Orion Wifi服務主要扮演媒合角色，讓電信業者能即時透過Wi-Fi熱點服務業者提供網路服務，讓使用者在電信服務訊號不佳地點維持連網體驗。

而這樣的好處，則是可讓電信業者透過Orion Wifi服務，進一步與Wi-Fi熱點服務業者建立合作，在訊號不佳地點藉由Wi-Fi連接資源避免使用者產生斷網情況，同時也能降低針對特定地區架設基地台所需花費成本，僅需透過相對低廉成本採購Wi-Fi熱點網路訊號資源，即可確保旗下服務使用者連網權益。

目前Orion Wifi服務已經與電信業者、Wi-Fi熱點服務業者，以及Wi-Fi設備製造商合作，同時也與房地產業者合作，將旗下服務推廣到更多辦公大樓、商店、購物中心、餐廳、轉運站，以及醫院等地點，同時也計畫將此項服務於美國更多城市公共地區推廣應用。

另外，Orion Wifi服務也與無線寬頻聯盟 (Wireless Broadband Alliance,WBA)合作，計畫打造全新開放漫遊 (OpenRoaming)標準，藉此讓使用者能更容易在不同Wi-Fi網路訊號間切換，並且維持常時連網狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google WiFi

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