搭載Tiger Lake架構處理器的參考設計筆電效能解禁

日前宣布推出採用Tiger Lake架構、Iris Xe Graphics繪圖顯示核心設計的第11代Core系列筆電處理器，同時也由眾多OEM廠商宣布推出多款採用此系列處理器的筆電機種後，Intel今日 (9/17)更進一步解禁公佈以Core i7-1185G7處理器打造的參考設計筆電，在不同條件限制下的效能表現。

此次以Tiger Lake架構處理器打造的參考設計筆電以全金屬材質打造，並且搭配支援觸控操作、解析度為1920 x 1080的14吋螢幕，同時機身厚度控制在17mm。

內部搭載的Core i7-1185G7處理器，最高自動超頻時脈為4.8GHz，搭載採96組EU執行單元的Iris Xe Graphics繪圖顯示核心，最高動態頻率為1.35GHz，而記憶體則搭配32GB LPDDR4x-4266規格，以雙通道 (64bit x 2)形式運作，並且採用三星PM981a 1TB SSD，因為相容測試上未完成，因此並未搭載PCIe Gen 4規格的SSD。

在此次測試設定，則是分別採用偏重更好電池續航表現的PL1 15W、以最高效能表現的PL1 28W，以及確保最佳效能與最佳電池使用效率平衡的PL1 28W＋Dynamic Tuning，透過這三種測試模式詮釋採用Tiger Lake架構，並且搭配Iris Xe Graphics繪圖顯示核心設計的第11代Core系列筆電處理器，實際所對應效能。

而實際測試部分，則是透過3DMark、PCMark 10，以及包含Adobe Creative Cloud在內軟體，並且透過每款測試均執行7次，其中分別標示最佳結果、最低結果，以及介於中間的結果，部分測試更區分不同測試模式進行記錄，同時也針對不同使用場景透過各類執行內容測試。

另外，由於新款Tiger Lake架構處理器同樣導入Intel GNA 2.0與DL Boost技術，讓處理器能藉由人工智慧技術運算加速圖像、聲音等內容處理，因此也針對此類運算模式透過自動分類、標記1000張圖片，以即將圖片放大4倍，並且透過人工智慧運算方式填入畫素方式進行測試記錄。

至於遊戲部分，則是透過《極地戰嚎：破曉 (Far Cry New Dawn)》、《戰爭機器：戰術小隊 (Gears Tactics)》等遊戲詮釋新款處理器在可變速率著色技術 (VRS,Variable Rate Shading)應用，以及新款Iris Xe Graphics繪圖顯示核心運算效能。

新款Tiger Lake架構處理器主要藉由Intel 10nm SuperFin製程技術、導入全新Willow Cove CPU核心設計，配合Iris Xe Graphics繪圖顯示核心提昇整體運算效能，並且藉由CET技術 (Control-flow Enforcement Technology)確保處理器運作安全，本身也能藉由製程設計、動態效能平衡分配讓應用新款處理器的筆電產品能發揮更高運算效能，同時也能確保筆電維持輕薄、有更長續航時間等特性。

依照Intel說明搭載新款Tiger Lake架構處理器的筆電產品將可對應更穩定的遊戲執行表現，同時也能確保日常生活中的工作與創作使用需求，並且無需擔心筆電續航時間不足。甚至，在第二版Project Athena設計規格，並且符合Intel EVO認證的筆電，將可對應小於1秒喚醒、可在使用Full HD解析度螢幕下可對應9小時以上電池續航時間，以及充電半小時即可對應4小時電力使用等特性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》