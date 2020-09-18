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亞太電信攜手霹靂國際多媒體 預計擴展更多電信加值服務

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈與遠傳電信合作3.5GHz頻段，同時預計在今年第三季啟用旗下5G網路服務，亞太電信今日 (9/17)宣布攜手霹靂國際多媒體，將藉由擴增實境技術打造「AR魔法小物」多功能票卡夾，配合專屬app掃描票卡圖像，就會讓你真3D戲偶以360度形式呈現，並且能讓眾多霹靂迷與戲偶同框互動。

此外，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧強調，在5G網路服務推廣過程中，加值服務將成為重要發展項目。

因此，除了先前宣布將藉由5G網路服務結合第三方串流遊戲服務，此次更宣布與霹靂國際多媒體合作，其中透過宇萌科技旗下技術，將《東離劍遊紀》中的凜雪鴉、殤不、浪巫謠、殺無生四名廣受歡迎角色以擴增實境形式呈現，藉此讓粉絲與喜愛角色互動。

而在接下來的內容合作，還包含接下來針對即將上市的新款iPhone 12，打造與「懶散兔與啾先生」合作的手機殼配件，鄧美慧更強調接下來還會有更多合作模式，期望藉由電信業者角度推動更多電信服務加值內容合作推廣機會。

因應接下來即將在第三季啟用5G網路服務，同時也持續以本身28GHz頻段資源打造以5G網路為主的專網服務，亞太電信接下來也預計在10月17日於三創生活園區舉辦「潮流無聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，並且邀請新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合Limi演出，並且將以線下開放售票入場 (票價為600元)，同時將針對亞太電信月租會員免費觀看，而非付費會員則可以199元價格購票。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 亞太電信 5G

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