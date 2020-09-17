推出Apple One是壟斷陰謀？ Spotify指蘋果利用優勢進行「不公平競爭」

蘋果在16號的發表會上推出新產品Apple One，將旗下雲端服務Music、TV+、Arcade、iCloud打包，希望使用者能更多地使用自家服務。沒想到卻因此激怒串流音樂龍頭Spotify，指出蘋果「利用主導地位的優勢」進行不公平的競爭，呼籲主管機關介入調查。

蘋果發表會結束不到一小時，Spotify便發表一篇簡短但措詞強烈的聲明，內容指出，「蘋果用自己的在硬體和軟體上的優勢，將消費者綁在自己的生態圈，這是對消費者權利的剝奪，創作者們將因此受到巨大的傷害，且威脅到所有人聆聽、學習、創作、聯繫的自由。」雖然沒有指名，但外界多認為是在針對蘋果推出的Apple One服務。

對此，蘋果反駁指出，推出Apple One，是為了讓使用者能更方便、更便宜的使用蘋果服務。已經有在使用蘋果服務的人，訂閱Apple One更加划算。且即使不是使用蘋果裝置，也可以使用訂閱這些服務，想退訂也可隨時退訂，並非壟斷行為。

根據蘋果官方網站，目前台灣區推出的Apple One包含「數千萬首歌曲、超過100款遊戲、Apple 原創節目和電影」，還有最少50GB的雲端硬碟，個人方案目前收費台幣315元，家庭方案每月台幣395元。

蘋果官網對於Apple One的說明， 分成個人方案和家庭方案。 圖／截自蘋果官網

事實上，由於手機市場漸趨飽和，蘋果近幾年早已將重心轉移，從硬體慢慢移至內容服務，也繳出不錯成績。目前內容服務的營收已僅次iPhone，成為第二大營收來源。除了Apple Music是市場第二大的串流服務外，Arcade遊戲訂閱和TV+都還有很大的成長空間，今年新推出的Fitness則企圖搭上健身風潮，提供量身訂作的健身計畫和課程服務，未來成長可期。

蘋果的行動也引來各大內容廠商的戒心，電子書廠商Kobo、遊戲廠商Epic，也都曾因此和蘋果發生爭執、並採取實際行動對抗。認為蘋果企圖平台和內容通吃的嘴臉太難看。