比爾‧蓋茲的父親「老蓋茲」William Henry 逝世 享耆壽94歲

比爾·蓋茲表示，老蓋茲不僅是令他尊敬的父親，也是朋友與跟同事；創辦初期老蓋茲會提供微軟專業的法律顧問，在加入比爾和梅琳達基金會後，也會跟蓋茲一起塑造基金會的願景跟目標。

微軟共同創辦人比爾·蓋茲的父親，比爾·蓋茲（Bill Gates Sr.，原名 William Henry Gates II）逝世，享耆壽 94 歲，蓋茲稱老蓋茲是在家人陪伴下安詳離去。

老蓋茲是西雅圖當地著名律師，曾擔任華盛頓州律師協會總裁，後來也加入兒子跟媳婦的比爾和梅琳達基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）擔任共同主席；華盛頓大學的法學院大樓甚至還以老蓋茲的本名 William Henry Gates 所命名。

比爾·蓋茲在個人網站中表示，老蓋茲不只是令他尊敬的父親，也是朋友與跟同事；不僅創辦初期老蓋茲會提供微軟專業的法律顧問，在加入比爾和梅琳達基金會後，也會跟蓋茲一起塑造基金會的願景跟目標。（蓋茲的母親 Mary Maxwell Gates 則是全美聯合勸募協會首位女總裁，並將微軟推薦給 IBM。）

微軟現任執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）也發文紀念老蓋茲，表示老蓋茲「幫助微軟塑造了企業文化，是微軟歷史中重要一角。」

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》