Google確定將在9月底舉辦新品發表會 預計揭曉Pixel 5等新品

在蘋果即將舉辦秋季新品發表會之際，Google也確定將在美國東岸時間9月30日下午2點 (台灣時間10月1日凌晨2點)舉辦新品發表活動，預期將會揭曉日前已經確定推出的Pixel 5，以及加入5G連網功能的Pixel 4a 5G，另外也預期會公布包含換上新名稱的「Chromecast with Google TV」，以及新款智慧喇叭產品。

先前市場傳聞表示，Google預期在Pixel 5採用規格相對較低的Qualcomm Snapdragon 765G處理器，藉此讓手機售價更為親民，同時也能對應足夠效能與5G連網功能。至於此次伴隨Pixel 5一同推出的Pixel 4a (5G)預期就會採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 690處理器，同樣支援5G連網功能。

至於新款「Chromecast with Google TV」，則預期是在Chromecast裝置搭載換上Google TV名稱的Android TV作業系統。

而先前已經預告即將推出的全新NEST智慧喇叭，Google更確認新款智慧喇叭將改為圓角設計的長條狀外觀，不再以圓形設計呈現。

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