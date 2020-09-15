聽新聞
test
0:00 / 0:00
IKEA攜手華碩ROG品牌 預計打造30款適用於遊戲的家具產品
如同羅技與Herman Miller合作打造更符合人體工學、時尚的電競椅，IKEA、華碩ROG品牌也宣布攜手合作，預計在2021年2月推出約30款適用於遊戲的家具產品。
首波推行產品將會先在中國市場銷售，但在2021年10月開始將會進駐到更多市場。
依照IKEA說明，目前全球約有25億遊戲人口，除了創造龐大遊戲市場經濟規模，同時也連帶推動更多與遊戲關連的市場發展。而現今的遊戲除了透過桌機、筆電或遊戲主機遊玩，更包含透過手機、平板等裝置遊玩模式，因此讓遊戲地點不僅會在電腦桌前，更可能會是在家中客廳、書房，或是床上。
因此宣布與華碩ROG品牌合作，便是希望借重ROG品牌在遊戲市場發展經驗，結合本身製造家具能力與經驗，創造更多符合遊戲使用的家具產品。
在此次合作中，IKEA除了與華碩ROG中國團隊合作，更由位於上海的產品發展中心著手設計適用於遊戲的家具。
實際上，IKEA在去年就宣布與醫療用品廠商UNYQ，以及電競學院Area Academy合作，針對電競玩家、選手打造更能專注於賽事表現的輔助設備，而此次與華碩ROG合作更希望打造更多元且適用於遊戲的家具產品。
不過，目前雙方尚未透露首波合作產品細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言