IKEA攜手華碩ROG品牌 預計打造30款適用於遊戲的家具產品

如同羅技與Herman Miller合作打造更符合人體工學、時尚的電競椅，IKEA、華碩ROG品牌也宣布攜手合作，預計在2021年2月推出約30款適用於遊戲的家具產品。

首波推行產品將會先在中國市場銷售，但在2021年10月開始將會進駐到更多市場。

依照IKEA說明，目前全球約有25億遊戲人口，除了創造龐大遊戲市場經濟規模，同時也連帶推動更多與遊戲關連的市場發展。而現今的遊戲除了透過桌機、筆電或遊戲主機遊玩，更包含透過手機、平板等裝置遊玩模式，因此讓遊戲地點不僅會在電腦桌前，更可能會是在家中客廳、書房，或是床上。

因此宣布與華碩ROG品牌合作，便是希望借重ROG品牌在遊戲市場發展經驗，結合本身製造家具能力與經驗，創造更多符合遊戲使用的家具產品。

在此次合作中，IKEA除了與華碩ROG中國團隊合作，更由位於上海的產品發展中心著手設計適用於遊戲的家具。

實際上，IKEA在去年就宣布與醫療用品廠商UNYQ，以及電競學院Area Academy合作，針對電競玩家、選手打造更能專注於賽事表現的輔助設備，而此次與華碩ROG合作更希望打造更多元且適用於遊戲的家具產品。

不過，目前雙方尚未透露首波合作產品細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》