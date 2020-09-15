甲骨文證實將與字節跳動合作 強化TikTok服務可信任度

就在字節跳動確認拒絕微軟收購其美國業務後，甲骨文稍早發出聲明證實將與字節跳動合作。

在此之前，美國財政部部長Steven Mnuchin透露已經收購甲骨文將與字節跳動旗下TikTok業務合作提案，而甲骨文在後續回應也證實此事，同時預期將使TikTok將總部設置美國境內，並且借助甲骨文旗下技術確保其服務在隱私安全防護可靠性。

而透過此方式，或許將能說服美國政府取消禁止TikTok服務在美國境內運作，同時也能避免必須出售旗下業務，甚至不會受到中國政府近期調整法令影響。

依照先前Steven Mnuchin的說法，將會在近期內與甲骨文更進一步討論，並且確認TikTok在美國境內最後交易期限為9月20日。

不過，字節跳動最終拒絕將TikTok美國業務轉售給微軟，但是藉由與甲骨文合作，希望以此擺脫被迫讓出美國業務局面，同時透過與甲骨文深入合作，藉此強調本身服務可信任度，只是這樣的調整能否順利說服美國總統川普，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》