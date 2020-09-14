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黃仁勳：收購Arm將形成互補關係 加速運算規模生態成長

聯合新聞網 / 楊又肇

宣布以400億美元價格從Softbank手中收購Arm消息後，NVIDIA強調未來將使Arm維持中立，但仍有不少市場看法認為原本與Arm維持緊密合作關係的廠商如蘋果、Qualcomm、三星等，可能會對此筆交易有意見。

形成互補關係

雖然NVIDIA強調將使Arm維持中立，但本身在人工智慧技術應用，以及自駕技術發展仍可能與諸多採用Arm處理器設計的廠商產生競爭關係。

另一方面，不少市場看法也認為NVIDIA收購Arm之後，將進一步強化本身在CPU、GPU產品應用發展，勢必將使其在市場發展有更大優勢。不過，NVIDIA執行長黃仁勳在接受訪談時表示，未來NVIDIA本身並不會涉及CPU產品設計，同時也不會影響手機市場發展，並且強調收購Arm將形成互補模式。

黃仁勳強調，如同先前收購Mellanox Technologies，此次收購Arm將對NVIDIA產生更大互補效果，但本身並不會涉及CPU產品設計，同時也不會藉此將Arm持有CPU指令集併入旗下技術資產，組織結構上依然會讓Arm維持獨立運作，並且保留Arm位於英國劍橋總部與既有執行業務。

同時，黃仁勳也說明收購Arm將使NVIDIA更有利於布局未來運算模式發展，包含目前積極布局的超算領域、自駕車應用發展，以及邊緣運算模式，並且能加速Arm處理器產品應用生態擴展。

不會進入手機市場布局，但會把GPU技術應用在Arm產品設計

在訪談中，黃仁勳也強調行動運算確實是相當重要環節，但NVIDIA目前聚焦項目依然是以更大運算規模需求，以及針對遊戲及影像市場需求打造產品，並不會進入手機市場發展 (雖然過去曾以Tegra處理器涉足)

不過，黃仁勳表示將把NVIDIA旗下GPU技術應用在Arm產品設計，同時也說明並不會因此影響Arm旗下Mali GPU產品布局，意味未來可能有機會在手機處理器內發揮更高顯示效能。但目前還無法確認日後在Arm的GPU設計會以導入CUDA運算模式為主，或是進一步採用NVIDIA顯示架構設計，但也有可能採取併行策略，讓Arm合作廠商能依照產品設計進行客製化。

萬一必須啟用B計畫，依然會透過合適方式與Arm加深合作

目前NVIDIA與Arm的交易依然要獲得美國、歐盟與中國等地區監管機構批准，NVIDIA預期要花費18個月左右時間完成此筆交易。

至於NVIDIA是否額外準備B計畫，以便因應萬一中國等地區監管機構不同意此筆交易的情況，黃仁勳認為依照目前雙方談定交易結果，實際上不僅對NVIDIA、Arm雙方有利，其實也對眾多應用NVIDIA與Arm技術業者能帶來更多發展成長機會，同時也預期能進一步推動運算規模加速發展，對於未來包含人工智慧、自駕技術、邊緣運算等應用都能注入更大動能，因此認為能順利獲得各地區監管機構同意此筆交易。

但一旦無法順利完成收購，黃仁勳也說明依然會持續透過合適方式與Arm加深合作。

Arm成為美國企業，可能將使華為面臨更大挑戰

先前中美貿易戰影響之下，使得華為因為美國政府出口禁令限制，無法順利獲得源自美國境內企業提供技術，而先前正因為Arm本身並非美國境內企業，因此依然可順利取得Arm V8指令集授權，並且應用在旗下Kirin系列處理器設計。

只是一旦Arm從Softbank手上順利轉讓給NVIDIA，並且成為美國企業的話，勢必將會對華為等中國企業造成影響，而不少採用Arm架構設計的處理器業者，同樣可能考量日後可能受限，因此有部分業者已經著手研擬從Arm架構轉換為開源設計的RISC-V架構。

不過，包含NVIDIA、Arm均表明有辦法解決此類問題，同時也強調在可控制範圍內，並且認為可順利獲得中國監管機構批准收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

劍橋 歐盟 Arm NVIDIA

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