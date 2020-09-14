快訊

公部門不能說的秘密：小編過勞的原因到底是什麼？

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死 　

NVIDIA確認以400億美元價格從Softbank手中收購Arm

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前在財報會議中表示並未與Softbank洽談收購Arm事宜，但NVIDIA稍早終於確認將以400億美元等值現金與NVIDIA股票收購Arm。

依照雙方聲明，此次交易將由NVIDIA支付120億美元現金，以及等值215美元的NVIDIA股票，其中20億美元現金則在雙方簽約時支付。另外，若未來Arm業務發展達特定目標時，Softbank將可額外獲得50億美元現金或等值股票，同時也將向Arm員工提供等值15億美元的NVIDIA股票。

在此次交易後，Softbank將保留10%以下的Arm股權，但整個交易依然要等美國、歐盟英國與中國地區監管機構批准，因此預期實際完成交易將會在1年半。

同時，NVIDIA表示未來將使Arm維持中立，並且以原本營運模式與各個業者合作，同時也預期將本身GPU技術應用在Arm旗下產品，並且強調此筆交易將會加強雙方技術發展，並不會因此削減Arm本身市場布局。而Arm在此次交易後仍會將總部維持在英國，並且將額外推動人工智慧研究，以及機器人與自動化應用發展技術。

此外，NVIDIA也強調收購Arm，不會影響Arm與既有客戶合作關係，同時也強調為了此次收購做了不少準備。

依照目前NVIDIA發展，主要還是聚焦在以GPU運算加速應用，近年來則是進一步與Arm架構整合，藉此推動伺服器、邊緣運算端的人工智慧應用，以及自駕技術發展，因此收購Arm將不會影響既有手機產業發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 歐盟

延伸閱讀

軟銀可能下市？傳高層重新討論私有化

蘋果調整App Store使用規範 讓串流遊戲服務有機會在iOS平台運作

Arm新款Cortex-R82處理器 加快AIoT物聯網裝置、邊緣運算執行效率

NVIDIA RTX 30系列顯卡很威 但為何棄台積電7nm製程採用三星三年前的8nm製程？

相關新聞

NVIDIA確認以400億美元價格從Softbank手中收購Arm

雖然先前在財報會議中表示並未與Softbank洽談收購Arm事宜，但NVIDIA稍早終於確認將以400億美元等值現金與NVIDIA股票收購Arm。

報導指稱中國政府認為TikTok與其出售美國業務 不如選擇被禁

而在目前中美貿易戰情況下，中國政府顯然認為TikTok業務與其被迫出售，不如選擇被美國政府禁用，才不致於被視為向美國政府低頭，似乎更讓字節跳動沒有太多退路。

Android 11 正式版終於開放更新 有哪些特色？甜點名稱是什麼？哪些手機可先升級？

千呼萬喚始出來！受到 COVID-19 疫情影響，Android 11 系統遭受不少磨難，先是 Google I/O 取消、 原訂 6 月初舉辦的 Android 11：Beta 啟動再次因反種族歧視示威抗議再次延期後取消。

動眼看／Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition限量聯名款

與先前推出的Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Flip相同，此次在Galaxy Z Fold 2的聯名款上也採用Thom Browne品牌經典條紋設計，並且搭配採用相同設計風格的Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live，另外也提供相同條紋設計的保護殼配件。

GeForce RTX 30系列未搭載VirtualLink介面 因為…用不到

針對9月初對外揭曉的GeForce RTX 30系列，NVIDIA除了將顯示卡外觀細節部分解禁，更進一步在台灣地區說明其技術規格等細節，同時也針對部分設計背後想法做說明。

Ubisoft免費釋出《巴黎聖母院：時光倒流之旅》 透過VR細看聖母院歷史風貌

去年在歐洲文化遺產日在聯合國教科文組織總部首度呈現，並且在今年美國South by Southwest Virtual Cinema 2020上獲得提名入的《巴黎聖母院：時光倒流之旅 (Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time)》，稍早由Ubisoft宣布將在Steam平台上免費推出。

Android版Apple Music app編碼 顯示蘋果將推名為Apple One的訂閱方案

日前有不少傳聞指稱蘋果準備推出名為Apple One的同捆訂閱方案，而近期在Android平台上的Apple Music 3.4.0 beta版本編碼內容裡，則是增加Apple One名稱敘述，顯示蘋果將會在近期內推出此訂閱方案。

Android 11 Go Edition更新 讓更多入門手機運作效率更高

除了釋出Android 11正式版本，Google隨即也宣布釋出新版Android 11 Go Edition作業系統，同樣鎖定記憶體在2GB容量以下的手機裝置使用需求，並且讓app平均啟用時間縮減15%，更讓記憶體佔用容量減少高達270MB，讓使用者能在同時間內使用更多app，或是同時執行遊戲內容。

Unity計畫對外銷售2500萬股 預期讓市值增加至110億美元

日前確定將在美國掛牌上市的Unity，在稍早遞交文件中顯示，預計以每股34美元至42美元價格銷售旗下股票，並且計畫銷售2500萬股，若以投資上限計算的話，預期將使Unity上市後的市場估值可達110億美元。

未公布Mate 40系列與Kirin 9000系列處理器 華為推出三款類別新品

在開發者大會中宣布推出新版鴻蒙作業系統2.0版本與EMUI 11操作介面後，華為緊接著在後續展開的發表活動上公布三款產品類別新品，分別推出兩款無線耳機FreeBuds Pro、FreeLace Pro，以及包含HUAWEI Watch GT 2 Pro、HUAWEI Watch Fit在內兩款穿戴裝置，另外則是更新新款MateBook X與新款MateBook 14筆電產品。

華為揭曉鴻蒙作業系統2.0 預計年底開始應用在手機產品

今日 (9/10)在東莞舉辦的華為開發者大會中，華為如先前預告正式宣佈推出鴻蒙 (HarmonyOS) 2.0版本作業系統，並且確認將會在明年開始進駐智慧型手機產品。

華為公布新版EMUI 11操作介面 為鴻蒙作業系統2.0鋪路

除了宣布推出鴻蒙作業系統2.0版本，並且預告將會在年底開放測試用於手機裝置，華為更在此次開發者大會中宣布推出新版EMUI 11操作介面，其中更採用鴻蒙作業系統的分散架構設計，並且納入更長操作動畫效果設計，讓使用者操作專注可以更加集中。

熱門新聞

蘋果iPhone 12受矚目 傳10月23日開賣

蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

報導指稱中國政府認為TikTok與其出售美國業務 不如選擇被禁

App取消訂閱仍被扣款 專家教你正確做法

消息指稱蘋果 將在年底前於更多國家地區推行Apple Card服務

超過50人規模的多人戶外運動遊戲《極限共和國》明年2月25日推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。