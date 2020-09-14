NVIDIA確認以400億美元價格從Softbank手中收購Arm

雖然先前在財報會議中表示並未與Softbank洽談收購Arm事宜，但NVIDIA稍早終於確認將以400億美元等值現金與NVIDIA股票收購Arm。

依照雙方聲明，此次交易將由NVIDIA支付120億美元現金，以及等值215美元的NVIDIA股票，其中20億美元現金則在雙方簽約時支付。另外，若未來Arm業務發展達特定目標時，Softbank將可額外獲得50億美元現金或等值股票，同時也將向Arm員工提供等值15億美元的NVIDIA股票。

在此次交易後，Softbank將保留10%以下的Arm股權，但整個交易依然要等美國、歐盟、英國與中國地區監管機構批准，因此預期實際完成交易將會在1年半。

同時，NVIDIA表示未來將使Arm維持中立，並且以原本營運模式與各個業者合作，同時也預期將本身GPU技術應用在Arm旗下產品，並且強調此筆交易將會加強雙方技術發展，並不會因此削減Arm本身市場布局。而Arm在此次交易後仍會將總部維持在英國，並且將額外推動人工智慧研究，以及機器人與自動化應用發展技術。

此外，NVIDIA也強調收購Arm，不會影響Arm與既有客戶合作關係，同時也強調為了此次收購做了不少準備。

依照目前NVIDIA發展，主要還是聚焦在以GPU運算加速應用，近年來則是進一步與Arm架構整合，藉此推動伺服器、邊緣運算端的人工智慧應用，以及自駕技術發展，因此收購Arm將不會影響既有手機產業發展。

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