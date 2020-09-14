繼機能飲料之後 Razer也推出首款電競口香糖

去年6月以子品牌Respawn進軍機能飲料市場後，Razer稍早更宣布與箭牌口香糖 (Wrigley)合作推出首款電競口香糖－Razer Respawn By 5。

不過，此次合作並非以箭牌口香糖主打產品進行合作，而是透過旗下子品牌5 Gum主打無糖、以年輕族群作為銷售對象等特色，結合Razer品牌打造電競口香糖。

而被稱為電競口香糖，則是在口香糖加入維生素B、綠茶萃取物等可提昇注意力成份，並且能有更清晰精神增加遊戲操作反應表現。與先前推出的機能飲料一樣，此次推出的電競口香糖也區分不同口味，提供包含薄荷、石榴、熱帶水果等，讓使用者能有不同選擇。

相較先前推出的機能飲料帶有咖啡因成分，此次推出的電競口香糖則標榜不含此類成分，同時能以無糖成分達成相近的提神效果。

Razer Respawn By 5將以10盒、包含150片口香糖形式銷售，建議售價則是27.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》