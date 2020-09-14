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ZigBee聯盟攜手Google等廠商推動新物聯網串接規格 預計年底推出首波草案

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，目前由ZigBee聯盟宣布將會在今年底推出第一波草案，並且將在2021年釋出正式版本規格。

由於目前多數物聯網裝置均以不同規範運作，同時多半無法彼此連接互通，在部分情況甚至必須透過其他方式橋接，或是讓物聯網裝置同時支援多種技術規範才能達成彼此互連效果。不過，即便讓多款裝置可以分別支援不同物聯網連接技術規範，但依然無法解決不同技術規範之間相容互通問題。

因此在「Project Connected Home over IP」技術規格中，變希望透過相同通訊連接規格，並且讓Siri、Alexa、Google Assistant等數位助理服務能廣泛支援更多物聯網裝置。

ZigBee聯盟表示，「Project Connected Home over IP」技術規格已經將30個跨功能架構、協定透過GitHub公布，預計會在今年底釋出第一波草案，並且在2021年提出正式標準，同時涵蓋連網裝置將包含照明電器、插座、冷暖通風設備、出入管制設備、安全保全裝置，以及包含自動窗簾、連網電視與無線網路路由器等，預計未來也會持續加入更多消費電子產品。

目前加入「Project Connected Home over IP」技術規格的業者，包含IKEA、Legrand、恩智浦、Resideo、三星旗下SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及中國南京物聯，此次更宣布瑞典電子鎖業者ASSA ABLOY、德州中央空調控制器供應商Resideo、意法半導體與物聯網控制app廠商涂鴉智能 (Tuya)加入Zigbee聯盟董事會，預計共同推動「Project Connected Home over IP」技術規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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