Softbank傳已協議將Arm轉讓給NVIDIA 但仍可能有變數

華爾街日報引述消息指稱，Softbank已經協議將Arm轉售給NVIDIA，同時將以現金與等值股票進行交易，涉及金額將超過400億美元。但目前尚未敲定最終協議細節，依然有可能讓談論結果改變。

在此之前，市場便傳出Softbank計畫使Arm恢復上市，或是儘快脫手轉讓給有意收購買家，而在此之前也傳出Softbank曾與蘋果等業者進行洽談，後續則傳出NVIDIA將成為最有可能接手Arm的買家。不過，NVIDIA執行長黃仁勳則在後續表示並未提議收購Arm，但市場仍認為NVIDIA有機會將Arm買下，藉此強化本身結合Arm架構布局超算及自駕車應用領域。

而市場看法認為，由NVIDIA將Arm收購，對於現有智慧型手機市場發展將不會直接構成影響，因為本身業務主要聚焦在顯示應用設計，在超算等發展領域也持續與各個業者維持緊密合作，並未形成競爭關係，不會像蘋果等業者收購Arm的話，可能會改變原本Arm與其他業者合作模式。

依照Softbank在2016年以240億英鎊價格收購Arm，換算後的美元價格約為320億美元左右，加上Arm近年市值成長幅度，NVIDIA要從Softbank手中收購Arm，勢必要使出價超過320億美元規模，同時也將使Softbank能因此額外獲得數十億美元營收。

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