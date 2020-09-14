快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

Softbank傳已協議將Arm轉讓給NVIDIA 但仍可能有變數

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報引述消息指稱，Softbank已經協議將Arm轉售給NVIDIA，同時將以現金與等值股票進行交易，涉及金額將超過400億美元。但目前尚未敲定最終協議細節，依然有可能讓談論結果改變。

在此之前，市場便傳出Softbank計畫使Arm恢復上市，或是儘快脫手轉讓給有意收購買家，而在此之前也傳出Softbank曾與蘋果等業者進行洽談，後續則傳出NVIDIA將成為最有可能接手Arm的買家。不過，NVIDIA執行長黃仁勳則在後續表示並未提議收購Arm，但市場仍認為NVIDIA有機會將Arm買下，藉此強化本身結合Arm架構布局超算及自駕車應用領域。

而市場看法認為，由NVIDIA將Arm收購，對於現有智慧型手機市場發展將不會直接構成影響，因為本身業務主要聚焦在顯示應用設計，在超算等發展領域也持續與各個業者維持緊密合作，並未形成競爭關係，不會像蘋果等業者收購Arm的話，可能會改變原本Arm與其他業者合作模式。

依照Softbank在2016年以240億英鎊價格收購Arm，換算後的美元價格約為320億美元左右，加上Arm近年市值成長幅度，NVIDIA要從Softbank手中收購Arm，勢必要使出價超過320億美元規模，同時也將使Softbank能因此額外獲得數十億美元營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街

延伸閱讀

蘋果調整App Store使用規範 讓串流遊戲服務有機會在iOS平台運作

Arm新款Cortex-R82處理器 加快AIoT物聯網裝置、邊緣運算執行效率

NVIDIA RTX 30系列顯卡很威 但為何棄台積電7nm製程採用三星三年前的8nm製程？

輝達迎戰超微 黃仁勳出絕招

相關新聞

NVIDIA確認以400億美元價格從Softbank手中收購Arm

雖然先前在財報會議中表示並未與Softbank洽談收購Arm事宜，但NVIDIA稍早終於確認將以400億美元等值現金與NVIDIA股票收購Arm。

報導指稱中國政府認為TikTok與其出售美國業務 不如選擇被禁

而在目前中美貿易戰情況下，中國政府顯然認為TikTok業務與其被迫出售，不如選擇被美國政府禁用，才不致於被視為向美國政府低頭，似乎更讓字節跳動沒有太多退路。

Softbank傳已協議將Arm轉讓給NVIDIA 但仍可能有變數

華爾街日報引述消息指稱，Softbank已經協議將Arm轉售給NVIDIA，同時將以現金與等值股票進行交易，涉及金額將超過400億美元。但目前尚未敲定最終協議細節，依然有可能讓談論結果改變。

ZigBee聯盟攜手Google等廠商推動新物聯網串接規格 預計年底推出首波草案

去年底蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，目前由ZigBee聯盟宣布將會在今年底推出第一波草案，並且將在2021年釋出正式版本規格。

繼機能飲料之後 Razer也推出首款電競口香糖

去年6月以子品牌Respawn進軍機能飲料市場後，Razer稍早更宣布與箭牌口香糖 (Wrigley)合作推出首款電競口香糖－Razer Respawn By 5。

Android 11 正式版終於開放更新 有哪些特色？甜點名稱是什麼？哪些手機可先升級？

千呼萬喚始出來！受到 COVID-19 疫情影響，Android 11 系統遭受不少磨難，先是 Google I/O 取消、 原訂 6 月初舉辦的 Android 11：Beta 啟動再次因反種族歧視示威抗議再次延期後取消。

動眼看／Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition限量聯名款

與先前推出的Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Flip相同，此次在Galaxy Z Fold 2的聯名款上也採用Thom Browne品牌經典條紋設計，並且搭配採用相同設計風格的Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live，另外也提供相同條紋設計的保護殼配件。

GeForce RTX 30系列未搭載VirtualLink介面 因為…用不到

針對9月初對外揭曉的GeForce RTX 30系列，NVIDIA除了將顯示卡外觀細節部分解禁，更進一步在台灣地區說明其技術規格等細節，同時也針對部分設計背後想法做說明。

Ubisoft免費釋出《巴黎聖母院：時光倒流之旅》 透過VR細看聖母院歷史風貌

去年在歐洲文化遺產日在聯合國教科文組織總部首度呈現，並且在今年美國South by Southwest Virtual Cinema 2020上獲得提名入的《巴黎聖母院：時光倒流之旅 (Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time)》，稍早由Ubisoft宣布將在Steam平台上免費推出。

Android版Apple Music app編碼 顯示蘋果將推名為Apple One的訂閱方案

日前有不少傳聞指稱蘋果準備推出名為Apple One的同捆訂閱方案，而近期在Android平台上的Apple Music 3.4.0 beta版本編碼內容裡，則是增加Apple One名稱敘述，顯示蘋果將會在近期內推出此訂閱方案。

Android 11 Go Edition更新 讓更多入門手機運作效率更高

除了釋出Android 11正式版本，Google隨即也宣布釋出新版Android 11 Go Edition作業系統，同樣鎖定記憶體在2GB容量以下的手機裝置使用需求，並且讓app平均啟用時間縮減15%，更讓記憶體佔用容量減少高達270MB，讓使用者能在同時間內使用更多app，或是同時執行遊戲內容。

Unity計畫對外銷售2500萬股 預期讓市值增加至110億美元

日前確定將在美國掛牌上市的Unity，在稍早遞交文件中顯示，預計以每股34美元至42美元價格銷售旗下股票，並且計畫銷售2500萬股，若以投資上限計算的話，預期將使Unity上市後的市場估值可達110億美元。

熱門新聞

蘋果iPhone 12受矚目 傳10月23日開賣

蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

NVIDIA確認以400億美元價格從Softbank手中收購Arm

App取消訂閱仍被扣款 專家教你正確做法

代號「Sabrina」、換上Google TV名稱作業系統的新款Chromecast 將在9月底推出

Softbank傳已協議將Arm轉讓給NVIDIA 但仍可能有變數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。