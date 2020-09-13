報導指稱中國政府認為TikTok與其出售美國業務 不如選擇被禁

在美國總統川普再次強調不會延後要求TikTok在9月15日以前拆分美國業務的限期，而字節跳動目前同時也面臨中國政府近期調整法規，要求企業必須在獲得中國政府批准才能出口轉售的壓力。

而在目前中美貿易戰情況下，中國政府顯然認為TikTok業務與其被迫出售，不如選擇被美國政府禁用，才不致於被視為向美國政府低頭，似乎更讓字節跳動沒有太多退路。

不過，字節跳動在後續對外聲明表示，並未從中國政府方面取得任何針對海外業務出售「建議」。

但以目前情況來看，若字節跳動選擇進一步應用在TikTok美國業務的數據分析與人工智慧等技術，僅單純銷售美國地區業務，顯然將影響美國境內買家收購意願，畢竟少了服務背後的支撐技術，將使服務本身收購吸引力銳減。

而在字節跳動目前面臨狀況，中國政府自然也不會同意其出售數據分析與人工智慧等技術，甚至更希望進一步擴大塑造美國政府逼迫局面，造成字節跳動前後兩難局面。

另一方面，若以美國總統川普所稱，給予TikTok拆分美國業務的限期為9月15日 (可能是基於先前微軟聲明將在9月15日前完成討論收購TikTok事宜)，但字節跳動則是依照美國總統川普正式簽署行政命令日期，亦即以8月6日後45天作為計算，認為限期為9月20日。但若以美國海外投資委員會 (CFIUS)給予建議，TikTok至少在11月拆分美國業務。

依照目前消息指稱，字節跳動預計在9月20日以前完成出售美國業務初步討論，並且計畫在今年12月以前完成出售交易，但因為中國政府提出新調整法案，將使字節跳動面臨更多挑戰。

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