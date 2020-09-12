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Unity計畫對外銷售2500萬股 預期讓市值增加至110億美元
日前確定將在美國掛牌上市的Unity，在稍早遞交文件中顯示，預計以每股34美元至42美元價格銷售旗下股票，並且計畫銷售2500萬股，若以投資上限計算的話，預期將使Unity上市後的市場估值可達110億美元。
依照Unity說明，今年上半年的營收表現預期將可成長達40%，而2019財年全年營收達5億美元，營收年成長幅度達30%。另外，截至今年6月底的數據顯示，全球總計超過150萬名主動用戶使用Unity技術打造應用內容，而目前市場前1000個熱門手機遊戲有一半以上採用Unity打造。
目前Unity在市場直接競爭對手EPIC Games，因為近期與蘋果槓上，造成旗下遊戲無法在App Store上架，導致每月營收受到衝擊，同時也讓不少iOS平台玩家人數流失。而雖然在法院裁決下，目前確定開發者依然可在iOS平台使用Unreal Engine打造內容，但不少開發者仍考量未來可能會因為後續裁決結果產生影響，因此準備轉向使用Unity設計app，因此也將讓Unity增加獲利機會。
除了Unity，目前包含Snowflake、JFrog、Sumo Logic、Asana、Palantir Technology等軟體及網路服務公司均選在11月的美國總統大選前上市，似乎是為了避免選後影響股市行情，因此趁選前及近期美股行情上漲趨勢募股集資。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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