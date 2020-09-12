Android 11 Go Edition更新 讓更多入門手機運作效率更高

除了釋出Android 11正式版本，Google隨即也宣布釋出新版Android 11 Go Edition作業系統，同樣鎖定記憶體在2GB容量以下的手機裝置使用需求，並且讓app平均啟用時間縮減15%，更讓記憶體佔用容量減少高達270MB，讓使用者能在同時間內使用更多app，或是同時執行遊戲內容。

此外，新版Android 11 Go Edition更可額外節省高達900MB儲存容量，讓使用者能在手機上保留更多照片、音樂等資料，或是可安裝更多app。

至於內建Go系列app，則是可讓使用者以更輕巧方式使用Google服務，同時不影響實際使用體驗，甚至一樣可使用Google Assistant，或是Google Lens等結合人工智慧技術應用服務。

另外，Google也同樣強調Android 11 Go Edition一樣著重隱私保護，並且可藉由數位健康工具減少使用者沉迷使用手機，同時也能藉由Google Play Protect機制確保app內容安全，或是讓使用者能更有效率第使用網路流量，甚至透過安全資料夾功能以4組Pin碼保護個人資料。

Google表示，目前80%比例的入門等級Android手機均以Android Go Edition作業系統打造，並且在全球超過180個國家地區銷售，目前更已經累積超過1600款手機產品問世，接下來也預期將能藉由Android Go Edition作業系統，讓更多人可以透過Android手機與網路服務連接。

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