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Android版Apple Music app編碼 顯示蘋果將推名為Apple One的訂閱方案

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有不少傳聞指稱蘋果準備推出名為Apple One的同捆訂閱方案，而近期在Android平台上的Apple Music 3.4.0 beta版本編碼內容裡，則是增加Apple One名稱敘述，顯示蘋果將會在近期內推出此訂閱方案。

依照9to5Google網站報導內容，顯示在Apple Music 3.4.0 beta版本編碼內容包含Apple One名稱，以及「同捆訂閱 (Subscription Bundle)」敘述內容，另外更提及Apple Music將會強制包含在同捆訂閱方案內，似乎意味蘋果希望藉此推動Apple Music服務使用人數。

而在先前藉由Apple TV+服務與第三方服務合併訂閱，讓使用者能以相對折扣價格使用多項訂閱服務，但會強制綁訂Apple TV+服務，預期蘋果將能藉此增加Apple TV+服務訂閱用戶人數。

從蘋果作法來看，除了希望藉此帶動旗下服務使用人數，同時也預期能讓旗下服務營收增加。在此之前，蘋果也已經項開發者提供可同時綁定多款app的銷售模式，讓使用者能以相對優惠價格購買app內容，進而增加app內容銷售機會，並且能讓App Store服務營收成長。

至於蘋果會在何時推出Apple One服務，先前有消息指稱此項服務可能會隨著新款iPhone 12推出，但也有可能會選在9月15日的發表活動上揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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