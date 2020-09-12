Ubisoft免費釋出《巴黎聖母院：時光倒流之旅》 透過VR細看聖母院歷史風貌
去年在歐洲文化遺產日在聯合國教科文組織總部首度呈現，並且在今年美國South by Southwest Virtual Cinema 2020上獲得提名入的《巴黎聖母院：時光倒流之旅 (Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time)》，稍早由Ubisoft宣布將在Steam平台上免費推出。
巴黎聖母院在去年4月因大火吞噬而近乎全毀，在進行重建整修之際，Ubisoft便宣布將以數位化形式重現聖母院風采。
《巴黎聖母院：時光倒流之旅》本身是基於Ubisoft過去打造的《刺客教條：大革命》內容為基礎，並且藉由3D建模技術重現巴黎聖母院姿態，並且在歷史學家指導下，花費超過5000小時以上的繪圖製作。
Ubisoft表示，玩家將可透過多視角檢視原本聖母院大教堂的歷史風貌，甚至能以過往無法感受視角觀看，同時也能感受十八世紀的巴黎氣氛。除了可在VR環境中感受聖母院建築面貌，同時也能在以管風琴演奏巴哈樂曲氛圍中細看這座歷史遺跡的各個細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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