動眼看／Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition限量聯名款

與先前推出的Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Flip相同，此次在Galaxy Z Fold 2的聯名款上也採用Thom Browne品牌經典條紋設計，並且搭配採用相同設計風格的Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live，另外也提供相同條紋設計的保護殼配件。

目前台灣地區開放銷售的Thome Brown Edition限量聯名款，將限在三星微風南山旗艦店，或是透過三星線上商城提供銷售，建議售價則是新台幣112888元，目前已經從9月10日起開放預購，預計在9月25日於全台指定通路上市。

以價格來算的話，若是扣除Galaxy Z Fold 2、Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live三樣產品原本建議售價，消費者等於額外花費新台幣20510元購買Thome Brown品牌品牌設計，以及包含兩款Thome Brown品牌設計的手機保護殼，以及對應Galaxy Buds Live的保護殼與兩組Galaxy Watch 3替換錶帶配件等。

如果是以精品角度來看的話，似乎並不算過於昂貴？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》