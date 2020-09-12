動眼看／Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition限量聯名款
與先前推出的Thom Browne Edition限量聯名款Galaxy Z Flip相同，此次在Galaxy Z Fold 2的聯名款上也採用Thom Browne品牌經典條紋設計，並且搭配採用相同設計風格的Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live，另外也提供相同條紋設計的保護殼配件。
目前台灣地區開放銷售的Thome Brown Edition限量聯名款，將限在三星微風南山旗艦店，或是透過三星線上商城提供銷售，建議售價則是新台幣112888元，目前已經從9月10日起開放預購，預計在9月25日於全台指定通路上市。
以價格來算的話，若是扣除Galaxy Z Fold 2、Galaxy Watch 3，以及Galaxy Buds Live三樣產品原本建議售價，消費者等於額外花費新台幣20510元購買Thome Brown品牌品牌設計，以及包含兩款Thome Brown品牌設計的手機保護殼，以及對應Galaxy Buds Live的保護殼與兩組Galaxy Watch 3替換錶帶配件等。
如果是以精品角度來看的話，似乎並不算過於昂貴？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言