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LINE年度發表會首度以線上形式 強調以人本建立溝通

聯合新聞網 / 楊又肇
圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

受到新型冠狀病毒疫情影響，今年度的LINE年度發表會以線上形式舉辦，同時也邀請台灣行政院政務委員唐鳳與LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩說明在新常態下的科技應用，同時也點出LINE日本地區藉由旗下服務創造新常態下的全新使用體驗。

依照LINE說明，在此波疫情影響下，藉由自身串連溝通的服務本質，協助建立更多新常態下的互動模式，並且以「CLOSING THE DISTANCE」作為企業使命，藉此縮短人與人之間、人與資訊、服務之間距離，讓更多人在疫情中必須保持適當社交距離情況下，依然可藉由科技方式維持聯繫與互動。

例如今年2月疫情在日本爆發之初，LINE便提供2000台裝有LINE，並且加入諮詢窗口官方帳號的iPhone，讓停靠在橫濱港的鑽石公主號中，被迫滯留船上的遊輪乘客能順利對外聯繫，並且取得需要物資。

在2月下旬配合日本政府要求學校停課，更提供「學校計畫」的官方帳號，讓日本全國各地的中、小學及高中的師生能與家長溝通，並且針對縮小畢業典禮規模的學校，透過LINE LIVE進行畢業典禮的線上直播。

圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

其他部分，則包含在3月下旬與日本厚生勞動省合作，針對日本所有的LINE用戶進行四次大規模的「新冠病毒對策的全國調查」，同時也推動線上看診、個人支援、預防傳染的教育宣導、教育支援、生活支援、商店支援等各種活動。

在疫情持續影響下，LINE也持續推動諸如可在群組通話中同時觀賞YouTube影片等內容的「大家一起觀賞」功能，或是無需另起群組，只需加入連結就能進行視訊通訊的「LINE Meeting」等服務，藉此讓眾人可以透過這些服務功能，在新常態下維持彼此聯繫。

而唐鳳也以迅速 (fast)、公平 (fair)、趣味 (fun)等特點說明台灣在此波疫情應對方式，其中包括從2003年的SARS中記取教訓，因此在此波疫情爆發前便快速應對，並且透過口罩地圖串接開放資料平台等作法做好防疫準備，同時也強調在政府與民間有良好的互信基礎，配合應用科技工具，才能順利建立完整防疫措施。

圖／翻攝自LINE年度發表會
圖／翻攝自LINE年度發表會

例如政府與民間飯店業者共同針對海外歸國國人與外籍入境旅客規劃「防疫旅館計畫」，以及台灣衛福部委託DeepQ團隊，針對疫情需求在LINE平台推「疫止神通」官方帳號，透過聊天機器人方式有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作。

對於人工智慧技術應該如何與社會融合，唐鳳認為人工智慧技術應該被闡釋為「輔助人類的智慧 (Assistive Intelligence)」，讓人工智慧技術成為人類的輔助工具，並且讓人工智慧技術與人類追求一致的價值觀，同時必須有相互的責任說明，例如以人工智慧技術打造的數位助理服務必須向使用者解釋，說明代替使用者作出特定決定的原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 人工智慧 聊天機器人 數位助理 唐鳳

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