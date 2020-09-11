打造全新互動體驗 LINE年度發表會揭曉多項新常態服務

LINE在此次以線上形式舉辦的年度發表會，針對日本境內多數在新常態形式下的互動模式，藉由LINE服務打造全新互動模式。

新常態下的外出體驗

針對在地店家應用部分，LINE宣布將在今年11月於日本地區推出LINE預約功能，並且攜手日本美食餐廳指南網站GURUNAVI (ぐるなび)，其中整合LINE官方帳號自動應答功能，讓使用者能透過GURUNAVI官方帳號、官網，或是透過電話預訂GURUNAVI平台上合作餐廳。

另外，使用者也能透過預計明年2月推出的LINE Place服務預訂在地店家服務，而店家也能藉由即將在今年9月試營運的LINE POP Media數位店頭廣告服務招攬客人，將可透過直接向使用者手機推送活動宣傳內容，無需頻繁更新店頭宣傳內容，或是透過人手發送宣傳廣告。

至於在福岡與日本西日本鐵道株式會社合作部分，則是在西鐵電車的LINE官方帳號可搜尋到西鐵電車乘車券，以及觀光體驗優惠套票，並且能直接透過LINE Pay完成線上付款，另外也能透過LINE聊天視窗接收折扣與特別景點等資訊。

除此之外，LINE也與Google Maps服務、西鐵巴士轉運網站、西鐵計程車等服務合作，讓使用者能透過LINE規劃完整外出旅行體驗。

新常態下的遠距醫療

在此波疫情期間，LINE不僅持續藉由旗下LINE Healthcare服務提供線上健康諮詢，並且累計超過30萬件以上諮詢案件，更計畫從今年11月啟用LINE Doctor服務，讓使用者能透過LINE視訊電話方式接受醫師遠端診察，從搜尋診所、預約、實際接受診療、付款，都能在LINE上無縫完成，而LINE也將針對醫療機構設備及規模提供不同診療收費方案。

LINE未來更規劃串連「線上服藥指南」，讓使用者能在家中即可接受醫師診察，用藥時也能接受藥劑師的服藥指導。

讓杜絕假新聞成為新常態

在LINE NEWS服務中，除了進一步規劃疫情相關新聞內容，並且透過「新冠疫情專區」欄位方便使用者知曉與疫情相關資訊，並且整合每日焦點新聞、JX通信社、專門家有志協會內容，更以直覺與視覺化的呈現手法製作「手繪新聞 (NEWS Graphic)」影音報導，將正確資訊傳遞給更多人。

同時，在LINE聊天對話框最上方的「Smart Channel」欄位，則是新增專門提供新冠肺炎資訊的「新冠疫情快捷頁籤」與「LINE官方帳號」資訊，希望在有限時間內盡量提供用戶最多的資訊。

為了避免假新聞在疫情間造成更多影響，LINE更期望能進一步杜絕假新聞造成影響，並且將使打擊假新聞成為LINE NEWS服務日後新常態。

新常態下的內容創作

而在疫情下的新常態中，LINE更期望改變過往的數位娛樂內容形式，預計在今年冬季推出個人音樂發行服務SOUNDALLY，讓使用者能在LINE Music服務以個人名義免費上傳歌曲內容，並且能在全球市場發行個人創作內容，並且透過版權收益分潤獲利。

與松竹影業合作成立的松竹數位轉型聯盟，則將使松竹影業旗下電影、戲劇，以及喜劇類等娛樂內容和電影院、劇場的設施，串聯LINE平台與技術，並且透過數位行銷方式讓娛樂內容能透過網路連接更多觀眾。

同時，在日本地區的LINE貼文串部分，將即日起開始增加「多帳號」功能，使用者可以透過多組帳號，依據發送內容選擇使用不同帳號傳送。

而符合特定條件的帳號，更可針對上傳的影音內容，進行廣告推播，並且可在LINE貼文串上依據觀看次數，獲得相對應的廣告分潤收入，甚至也能藉由自行付費宣傳，將內容發送給更多人官看，藉此增加觀看次數，並且讓帳號廣告收益增加。

不過，目前這些功能暫時還是會以日本市場推行為主，但依照LINE目前也在台灣等市場擴大布局，因此部分功能未來或許也有機會引進台灣市場，但可能在名稱、使用模式上會有所調整。

《圖／翻攝自LINE年度發表會，原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》