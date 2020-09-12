未公布Mate 40系列與Kirin 9000系列處理器 華為推出三款類別新品

在開發者大會中宣布推出新版鴻蒙作業系統2.0版本與EMUI 11操作介面後，華為緊接著在後續展開的發表活動上公布三款產品類別新品，分別推出兩款無線耳機FreeBuds Pro、FreeLace Pro，以及包含HUAWEI Watch GT 2 Pro、HUAWEI Watch Fit在內兩款穿戴裝置，另外則是更新新款MateBook X與新款MateBook 14筆電產品。

至於先前有不少傳聞的Mate 40系列，以及延後推出的Kirin 9000系列處理器，則並未在此次發表活動上亮相。

兩款無線耳機

去年宣布推出FreeBuds後，華為在稍早發表活動中正式揭曉加入強化主動式降噪效果，同時顯然以蘋果AirPods Pro為致敬對象的FreeBuds Pro。此外，華為也宣布推出以頸掛無線耳機FreeLace為基礎的FreeLace Pro，同樣加強主動降噪功能。

其中，FreeBuds Pro採用可減少高達40分貝音量的主動式降噪效果，除了提供三款耳塞配件，更能配合軟體設定因應配戴耳型調整聲音聆聽效果，本身則內建Kirin A1晶片讓耳機能與華為手機快速配對，同時搭配充電盒可對應長達30小時的使用時間，並且能在40分鐘內藉由充電盒將耳機電量充滿，而充電盒本身也僅需以一小時快充就能將電量充滿，同時也支援無線充電。

建議售價部分，FreeBuds Pro將以199歐元價格於今年10月開放銷售。至於加強主動降噪效果的FreeLace Pro則預計以119歐元價格銷售，預計9月就會開放銷售。

兩款穿戴裝置

延續先前HUAWEI Watch GT設計，同樣區分經典款式與運動款式的HUAWEI Watch GT Pro，本身則採用藍寶石玻璃錶面與鈦金屬錶身設計，本身更加入支援超過100種運動數據記錄，其中更支援滑雪與雪板等運動模式，錶面部分也加入特殊天象圖或叢林等錶面設計。

而此次一同亮相的HUAWEI Watch Fit，則在外型上致敬了Apple Watch，但本身其實是定位在具備1.64吋彩色螢幕的智慧手環，內建電池約可對應10天使用時間，本身支援96種運動數據記錄，同樣支援心率與血氧飽和濃度量測功能。

HUAWEI Watch GT Pro經典款將以349歐元價格銷售，運動款售價則是329歐元，預計會在9月進入市場銷售，而HUAWEI Watch Fit則同樣會在9月進入市場，建議售價則是129歐元。

兩款筆電產品

此次更新的MateBook X，重量僅有1公斤，最厚處僅有1.36公分，強調比蘋果MacBook Air更清薄，並且採用極窄邊框設計的3K解析度螢幕，並且加大使用面積的HUAWEI Free Touch壓力觸控板，全尺寸鍵盤則採用1.3mm鍵程的按鍵設計。

而內建處理器則採用Intel第10代Core系列，同時搭載Wi-Fi 6無線網路連接功能，另外也整合華為多螢幕協同作業功能，讓華為手機感應觸控板位置，即可讓手機與筆電建立連接，並且能以手機網路上網，另外也能藉由筆電撥打手機電話，或是使用手機內檔案。

至於此次同步更新的MateBook 14則是採用AMD新款Ryzen 4000 H系列處理器，並且強調採用全新鯊魚鰭散熱系統，確保處理器運作溫度穩定，藉此維持最佳執行效率。

建議售價部分，新款MateBook X將以1599歐元起跳價格銷售，預計今年10月進入市場，而新款MateBook 14則以849歐元起跳價格銷售，同樣也會在10月上市。

另外，華為此次也針對筆電產品推出經典後背包，以及專屬筆電包，兩者分別將以99歐元與39歐元價格銷售，一樣也會在10月進入市場。

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