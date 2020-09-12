華為公布新版EMUI 11操作介面 為鴻蒙作業系統2.0鋪路

除了宣布推出鴻蒙作業系統2.0版本，並且預告將會在年底開放測試用於手機裝置，華為更在此次開發者大會中宣布推出新版EMUI 11操作介面，其中更採用鴻蒙作業系統的分散架構設計，並且納入更長操作動畫效果設計，讓使用者操作專注可以更加集中。

在其他更新部分，EMUI 11更進一步強化與其他裝置連動能力，讓手機能快速與更多物聯網裝置、智慧家電連動，在不需要額外安裝app情況下，即可透過掃碼、NFC感應等方式進行互動操作。

而先前讓手機與筆電連動功能，除了加入可一次開啟眾多app內容等功能，更針對平板裝置加入與筆電連動功能，讓使用者可以透過顯示面積更大、支援手寫筆的平板，搭配筆電進行更無縫的協同作業。

另外，華為也比照Google加入透過人工智慧運算使用的即時翻譯字幕功能，讓使用者能更方便觀看以不同語言陳述的影片，目前支援中文、英文、韓文與日文即時翻譯，但未來將會繼續增加更多語言。

而針對螢幕內容翻譯功能，華為更進一步強化數位文字及影像文字的翻譯效果，透過文字辨識方式讓使用者更方便閱讀外文內容。

其他部分，則包含加強瀏覽器、安全、擴增實境等內容應用，另一方面則是針對廣告主強化廣告框架，意味未來華為依然會借助廣告內容合作增進更多營收。

包含P40、Mate 30，以及MatePad Pro等機種都可從即日起取得EMUI 11版本的beta測試，至於接下來即將揭曉的Mate 40系列則會直接搭載新版EMUI 11，同時所有可升級至EMUI 11的機種，在明年也能率先升級至鴻蒙作業系統2.0版本，但目前不確定採用Android作業系統為基礎的手機產品，未來是否直接全面改為使用鴻蒙作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》