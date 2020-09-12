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華為揭曉鴻蒙作業系統2.0 預計年底開始應用在手機產品

聯合新聞網 / 楊又肇

今日 (9/10)在東莞舉辦的華為開發者大會中，華為如先前預告正式宣佈推出鴻蒙 (HarmonyOS) 2.0版本作業系統，並且確認將會在明年開始進駐智慧型手機產品。

依照華為消費者業務執行長余承東表示，目前HMS服務已經累積超過9.6萬個app，並且累積超過180萬名開發者與4.9億名活躍用戶，而華為未來將會藉由旗下硬體生態與軟體生態，在既有1+8+N的全場景發展模式，搭配鴻蒙作業系統創造更多發展機會。

同時，余承東也不忘強調在去年開始面臨美國政府刁難，並且在今年面對更大挑戰之下，華為依然在去年全年累積2.4億台智慧型手機出貨量，並且在今年上半年累積出貨1億500萬台智慧型手機，而在銷售獲利部分更在去年創造人民幣467.3億元的紀錄，今年上半年更累積達人民幣255.8億元的成果。

而在產品銷售表現部分，余承東更強調華為在中國境內與全球地區均為智慧型手機出貨銷售龍頭，甚至在智慧手環產品出貨表現也名列第一，其他包含智慧手錶、筆電、平板、真無線耳機也都有明顯成長。

在未來硬體與軟體發展部分，余承東更強調華為將會秉持全面開放架構，不僅在鴻蒙作業系統採取全面開放設計，就連HMS服務也會透過完整開放形式與外部業者合作，藉此建構更龐大的平台生態。

至於在鴻蒙作業系統部分，2.0版本將會延續先前強調的分散架構設計，讓鴻蒙作業系統能透過單一架構套用在不同硬體設備、使用場景，同時也能維持跨裝置、跨平台之間連動，並且確保連動過程時的資料隱私安全，以及運作流暢度，同時也讓開發者能透過單次設計即可讓服務內容應用在眾多裝置與使用模式。

相比去年推出的1.0版本僅對應智慧電視、手錶等裝置，華為此次除了宣布將在9月向開發者提供2.0版本的beta內容，預計會在今年底開放應用在智慧型手機。另外，在裝置記憶體對應部分，預計會在9月支援至128MB記憶體容量裝置使用，明年4月就會進一步擴展至支援4GB記憶體容量裝置，並且會在明年10月正式對應記憶體容量在4GB以上的裝置。

除了宣布鴻蒙作業系統更新內容，華為也宣布將向開發者提供包含一站式模擬開發平台，以及包含SDK、IDE、DevEco開發環境、方舟編譯器等開發資源，另外更一口氣開放超過1萬3000項API內容，讓開發者能充分運用這些API資源，搭配鴻蒙作業系統打造更方便實用app內容。

而從此次宣布將鴻蒙作業系統對應硬體納入手機項目，更意味在美國政府持續打壓之下，華為也計畫徹底擺脫過往仰賴Google GMS服務擴展全球市場的模式，不僅希望藉由本身推行的HMS服務吸引更多用戶支持，同時也期望透過鴻蒙作業系統串接更多以手機為主的應用模式。

不過，除了軟體部分可以藉由華為本身資源投入發展，但硬體部分則因為美國政府限令影響，顯然將使華為面臨更大挑戰，接下來可能就要看華為如何突破這些困境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東 華為 鴻蒙

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