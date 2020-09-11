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CES 2021明年全面線上舉辦 將於1月11-14日期間展開

聯合新聞網 / 楊又肇
圖／CES
圖／CES

CES展會活動主辦單位CTA (美國消費技術協會)稍早確認，預計全面轉為線上形式舉辦的CES 2021，將會在明年1月11日至14日期間展開，相較往年舉辦時間稍微晚了一些，同時活動日程也縮減為3天。

依照CTA說明，明年全面改為線上形式舉辦的CES 2021，將會在1月11日當天開放媒體以網路連接參與，預計1月12日到13日才會開放以線上形式「參觀」參展廠商展示內容，並且開放線上參與大會活動，而1月14日則僅有大會活動內容。

在先前規劃中，CTA原訂想以實體活動基礎，搭配將部分展會內容改為線上形式舉辦CES 2021，但考量新型冠狀病毒疫情依然嚴峻，屆時可能無法確保所有參與實體展會活動人士的健康安全，因此日前宣佈將使CES 2021全面改為線上形式舉辦。

除了CES將首次以全數位化形式呈現，預期在疫情尚未有改善情況下，預期明年有更多活動都會改以線上形式呈現，或是取消舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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