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Android 11 正式版終於開放更新 有哪些特色？甜點名稱是什麼？哪些手機可先升級？

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

千呼萬喚始出來！受到 COVID-19 疫情影響，Android 11 系統遭受不少磨難，先是 Google I/O 取消、 原訂 6 月初舉辦的 Android 11：Beta 啟動再次因反種族歧視示威抗議再次延期後取消。

這次在沒有任何預期之下， Android 11 系統正式版悄悄上線，新系統內建螢幕錄影功能、可快速存取所有智慧家庭裝置、一次性隱私權限設定…等

，目前 Pixel 系列手機已經開放升級新系統，讓使用者們可以搶先體驗！

Android 11 有哪些特色？

聯繫功能

Android 11 中，各個訊息應用程式的對話都會移到通知專區內的專屬空間，方便集中管理對話。還可以指定系統優先顯示與重要聯絡人的對話。

對話框功能可方便在裝置上同時處理多項工作。現在可以直接回覆重要對話，不必停下手邊的工作，特地切換至訊息應用程式。

內建「螢幕錄影」功能了！可以錄製並分享手機螢幕上顯示的內容，還能直接錄下來自麥克風或裝置的音訊內容。

操控介面優化

長按電源按鈕，就能在同一處存取所有智慧型裝置，能快速操控溫度控制器或智慧型門鎖等已連結的裝置，只要輕觸一下即可，不必開啟多個應用程式。

重新設計媒體控制項目，使用者可以在不中斷音樂的情況下，快速切換播放裝置，例如從耳機切換成喇叭。

Android 11 手機能以無線方式，在支援 Android Auto 的車輛搭配運作。如此一來，開車時不用接上傳輸線，也可以使用手機的各項功能。

隱私和資料

「一次性授權功能」提供一次性授予 App 機密權限。這樣就不用擔心 App 會一直存取位置等資料，而是必須重新取得授權。

Android 11 會針對未使用的 App 設定「自動重設」權限，並在重設權限時通知你。使用者可以選擇是否要在下次使用時重新同意權限。

新增「Google Play 系統更新」模組，Google Play 可將更多安全性和隱私權修正程式傳送至手機上，就和 App 更新一樣。如此一來，只要有可使用的隱私權修正程式，就能在第一時間取得，不必等待完整的作業系統更新。

Android Enterprise 使用者在 Android 11 系統可在公司裝置上享有與個人裝置同等的隱私性。IT 部門可利用工作資料夾管理裝置，而不會監控手機上的個人資料或使用活動。

Pixel 支援新的管理功能

Pixel 2 以上機型會有全新手機整理及管理工具，能根據手機上的日常活動提供 App 建議，以及可以選取文字/圖片或擷取應用程式螢幕截圖的新動作等。

首波開放升級機種有哪些？

由 Google 打造的 Android 11 系統，首波開放升級的自然是 Google 旗下手機 Pixel 系列啦！

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

使用者只要進入「設定」打開「系統更新」，就能收到 Android 11 系統。

另外，OnePlus、Oppo、小米與 realme …等品牌的部分機型則是可以從品牌官網下載 Android 11 開發者預覽 Beta 版：

OnePlus：OnePlus 8、OnePlus 8 Pro

Xiaomi 小米：以 Android 為基礎開發的 MIUI 12 系統，小米 10、小米 10 Pro、Realme X50 Pro

OPPO：以 Android 為基礎開發的 ColorOS 11 系統，OPPO Find X2、OPPO Find X2 Pro、OPPO Ace2、OPPO Reno3 4G、OPPO Reno3 Pro 4G

其他如 Samsung、LG、Sony …等品牌手機部分，Google 官方部落格透露將會在未來幾個月內發布更新並升級裝置。

Android 11 有甜點名稱嗎？

雖然自 Android 10 系統開始，Google 不再以甜點為 Android 命名，但是…對於 Android 粉絲而言，「猜甜點」一直都是 Android 新系統的樂趣之一，怎麼可以輕易割捨呢！

或許是聽到粉絲的聲音，Google 特別為 Android 11 系統設計一個小彩蛋，除了打造 Android 11 的 AR 雕像之外，在右下方還藏著一張便條紙。

仔細看這張便條紙上的內容，寫的正是「Red Velvet Cake 紅絲絨蛋糕」食譜，這不僅是 Android 11 的內部代號，似乎也就是 Android 11 的甜點名稱。

圖片及資料來源：Google、Android 11

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/171447/，聯合新聞網獲授權轉載。》

甜點 隱私權

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