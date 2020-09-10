蘋果要求EPIC Games賠償因違反規範造成營業損失
CNBC電視台報導指稱，在與EPIC Games的法律訴訟中，蘋果進一步要求EPIC Games因違反App Store使用規範造成營業損失。
而就報導指稱，蘋果表示EPIC Games藉由App Store至少賺取超過6億美元獲利，同時認為EPIC Games只是想要藉由App Store資源做無本生意，卻不想要付出任何代價。
除了要求EPIC Games賠償違反App Store使用規範造成營業損失，蘋果也要求法院下令禁止EPIC Games在app內增加外部支付方式。
而就相關說法，則是指出EPIC Games旗下遊戲app被蘋果強制從App Store下架後，在iOS平台的《要塞英雄 (Fortnite)》每日活躍用戶人數大幅銳減60%，同時每月更減少約2億美元營收，顯然與蘋果槓上之後，EPIC Games本身也產生不少損失。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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