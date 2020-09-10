Uber計畫在2040年使旗下服務合作車輛全面改為電動車

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber宣布，預計在2040年使其服務平台合作車輛全面改為電動車，並且計畫在2025年之前提撥8億美元協助合作司機更換車輛。

依照Uber說明，在2025年之前提撥8億美元協助合作司機將車輛更換為電動車的作法，將包含與汽車廠商合作採購，或以租賃使用方式，讓合作司機能以相對折扣價格換購電動車。

在今年2月公布數據，Uber已經在全球地區累積合作超過500萬名司機，同時也與通用汽車、雷諾、日產、三菱等汽車業者建立合作關係，未來也計畫在全球地區與更多汽車業者合作，同時希望能在2030年於美國、加拿大與歐洲地區實現旗下平台提供服務車輛達成零碳排放目標。

而這樣的調整，更意味未來與Uber合作司機所要求條件將更為嚴苛，不過顯然也將因此協助推動電動車使用普及，同時與Uber合作的汽車業者預期也能因此讓旗下電動車產品有更大銷售動能。

不過，由於目前與Uber合作司機人數眾多，即便Uber提撥8億美元協助補助，並且與汽車業者洽談折扣等合作，要讓所有司機全面更換成電動車，顯然還是需要支出不少費用成本，而這部份則有可能會透過增加服務費用回收，意味將會進一步轉嫁在使用者身上。

目前Uber已經在美國與加拿大地區開始向使用電動車提供服務的司機提供每趟額外1美元補貼，但使用者若選擇以電動車搭乘的話，則必須在每次行程額外支付50美分費用。

若以目前全球各地區逐漸積極轉向全面使用電動車的情況來看，Uber視必須要讓旗下平台合作司機使用車輛全面轉換成電動車，只是在實際轉換過程是否會引起使用者不滿，或是額外造成合作司機負擔，顯然就要看Uber後續如何做更合適調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 電動車

延伸閱讀

Uber eats凌晨4點收莫名訂單 農曆七月網友毛：看不見的外送員

美網／「打」裁判被判失格 約克維奇止步16強

「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

電動車基金 題材火熱

相關新聞

宏碁推廣電競 合辦Predator League《PUBG》城市盃

宏碁（2353）積極推廣並協助區域型電競賽事舉辦，連續2年力挺「CCCE城市盃」，邀請來自台北市、新北市、台中市、高雄市...

蘋果要求EPIC Games賠償因違反規範造成營業損失

CNBC電視台報導指稱，在與EPIC Games的法律訴訟中，蘋果進一步要求EPIC Games因違反App Store使用規範造成營業損失。

Uber計畫在2040年使旗下服務合作車輛全面改為電動車

Uber宣布，預計在2040年使其服務平台合作車輛全面改為電動車，並且計畫在2025年之前提撥8億美元協助合作司機更換車輛。

5G手機明年出貨倍增看5億台 中國將成最大市場

市場研究機構Canalys預估，今年全球5G智慧手機可望出貨2.78億台，明年將進一步達5.44億台，年增95%；中國大...

上市首日飆30%漲停！ Kakao Games被看好是韓版騰訊遊戲

南韓遊戲開發商Kakao Games周四（10日）在首爾股市初次公開發行，投資人預期這家公司能在社交距離的嚴格限制下進一...

聯發科尚未計畫針對筆電打造專屬類別處理器 那未來有可能嗎？

對於未來是否會跟進Qualcomm作法，針對筆電產品打造專屬類別的處理器產品，依照聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑說明，表示聯發科還是會以實際使用需求，並且透過客製化形式滿足不同使用需求。

聯發科、廣達、宏碁攜手Google 合組Chromebook產業鏈

過去曾以MT8173C處理器攜手宏碁打造Chromebook R 13產品，聯發科此次再次攜手廣達、宏碁合作打造新款Chromebook Spin 311，其中採用聯發科新款MT8183C處理器，同時也宣布在台與Google合組Chromebook產業鏈，並且宣布啟動台灣教育數位轉型計畫，希望藉此消除台灣地區的數位落差現象。

三星取得支援5G的新款Snapdragon 400系列處理器代工訂單

近期除了協助IBM代工生產新款Power10處理器，並且協助NVIDIA代工生產GeForce RTX 30系列顯示卡使用GPU，消息更指出三星已經取得Qualcomm近期預告即將加入5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器代工訂單。

全球半數EUV光刻機都在台積電手上 半導體技術領先秘密在ASML

台積電（TSMC）在半導體生產上處於全球領先地位，但其背後最重要的合作夥伴 ASML（艾司摩爾），其 EUV 曝光機（光刻機）所帶來的優勢功不可沒。

亞太電信與遠傳5G結盟！亞太、遠傳、鴻海他們的5G佈局各在想什麼？

亞太電信與遠傳宣佈結盟的消息一出來，不只是電信業，可以說是整個科技業都受到影響。這兩家電信業的結盟，對於國內未來的5G發展有哪些影響？我們就來分析看看。

「騰訊微博」月底關站 網驚：有騰訊微博？

騰訊微博4日發出公告稱，將於28日晚上11時59分停止服務和運營。從2010年推出以來，騰訊微博一直無法打過新浪微博，10年後終於走入歷史，許多網友看到公告第一個反應是「還有個騰訊微博？」不過也有長期使用者感嘆「再見了我的青春」。

迪士尼《花木蘭》初戰捷：app下載量激增、消費支出飆193％

上周末，迪士尼影音串流服務的應用程式下載量激增68%至890,000，代表《花木蘭》打破傳統院線上映、改為線上付費點播，...

熱門新聞

扒手偷萬元手機卻要求失主領回 一聽原因後都傻了

Android 11正式登場 搞懂這11個新特色手機變更好用

聯發科尚未計畫針對筆電打造專屬類別處理器 那未來有可能嗎？

Android 11正式版本釋出 依然先開放Pixel系列與特定合作品牌機種升級

直播自殺影片流傳 臉書處理龜速遭撻伐

5G手機明年出貨倍增看5億台 中國將成最大市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。