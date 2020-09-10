Uber計畫在2040年使旗下服務合作車輛全面改為電動車

Uber宣布，預計在2040年使其服務平台合作車輛全面改為電動車，並且計畫在2025年之前提撥8億美元協助合作司機更換車輛。

依照Uber說明，在2025年之前提撥8億美元協助合作司機將車輛更換為電動車的作法，將包含與汽車廠商合作採購，或以租賃使用方式，讓合作司機能以相對折扣價格換購電動車。

在今年2月公布數據，Uber已經在全球地區累積合作超過500萬名司機，同時也與通用汽車、雷諾、日產、三菱等汽車業者建立合作關係，未來也計畫在全球地區與更多汽車業者合作，同時希望能在2030年於美國、加拿大與歐洲地區實現旗下平台提供服務車輛達成零碳排放目標。

而這樣的調整，更意味未來與Uber合作司機所要求條件將更為嚴苛，不過顯然也將因此協助推動電動車使用普及，同時與Uber合作的汽車業者預期也能因此讓旗下電動車產品有更大銷售動能。

不過，由於目前與Uber合作司機人數眾多，即便Uber提撥8億美元協助補助，並且與汽車業者洽談折扣等合作，要讓所有司機全面更換成電動車，顯然還是需要支出不少費用成本，而這部份則有可能會透過增加服務費用回收，意味將會進一步轉嫁在使用者身上。

目前Uber已經在美國與加拿大地區開始向使用電動車提供服務的司機提供每趟額外1美元補貼，但使用者若選擇以電動車搭乘的話，則必須在每次行程額外支付50美分費用。

若以目前全球各地區逐漸積極轉向全面使用電動車的情況來看，Uber視必須要讓旗下平台合作司機使用車輛全面轉換成電動車，只是在實際轉換過程是否會引起使用者不滿，或是額外造成合作司機負擔，顯然就要看Uber後續如何做更合適調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》