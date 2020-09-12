美國新禁令影響下 三星、SK海力士也將無法與華為有供貨往來關係

除了可能將中芯國際也納入技術出口限制名單內，進而阻斷華為旗下處理器尋求代工退路，依照朝鮮日報報導指稱，在美國新一波的禁令影響下，包含三星與SK海力士 (SK hynix)也將無法向華為提供代工及供貨。

美國日前公布的新一波技術出口禁令將在9月15日以前生效，目前已經確定包含台積電等業者將因此無法再與華為有代工及供貨往來關係，使得華為今年緊急向台積電下訂以5nm製程代工打造的Kirin 9000處理器，將會成為目前最後一款自製處理器，同時也面臨無法取得Google技術授權，以及Qualcomm處理器，甚至也無法從聯發科手中直接獲取處理器供應資源。

而原本市場傳出華為有意向三星尋求援助，但目前看起來在美國新一波禁令影響，包含三星、SK海力士也將面臨無法與華為有供貨往來關係，主要原因在於新一波禁令涉及即使產品並非在美國境內生產，只要使用美國技術或產品資源就不得向列入禁止名單對象供貨，因此在美國禁令影響下，顯然三星、SK海力士也不會為此冒險，避免自身在美國市場發展等方面也受影響。

不過，在無法與華為有供貨業務往來，實際上也會對三星及SK海力士造成影響，畢竟華為手機產品也使用不少源自三星及SK海力士提供的記憶體、儲存元件，以華為手機在全球市場出貨表現，勢必會讓三星及SK海力士減少不少供貨銷售營收。

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