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聯發科尚未計畫針對筆電打造專屬類別處理器 那未來有可能嗎？

聯合新聞網 / 楊又肇
聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑
聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑

對於未來是否會跟進Qualcomm作法，針對筆電產品打造專屬類別的處理器產品，依照聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑說明，表示聯發科還是會以實際使用需求，並且透過客製化形式滿足不同使用需求。

此次應用在與宏碁合作打造Chromebook Spin 311，並且以台積電12nm製程打造的8183C處理器，與過往應用在同樣與宏碁合作Chromebook R 13的MT8173C處理器，本質上都是平板處理器產品。

游人傑表示，目前聯發科提供產品主要聚焦在手機、平板、電視等項目，但也會透過旗下技術專利、晶片設計、電源管理元件、天線模組與軟體組合進行客製化，例如先後與宏碁合作應用在Chromebook的處理器，本質上其實是對應平板裝置使用，並且透過客製化調整為可對應筆電產品使用模式，甚至也能將5G網路模組等設計納入。

在這樣的情況下，意味聯發科目前並不會特別針對筆電產品使用需求建立全新類別處理器產品，但未來如果此類產品需求變得更加明顯，顯然聯發科也會加入此類產品設計。

依照游人傑的看法，若以目前微軟持續與Arm攜手推廣Windows on Arm架構設計筆電產品使用模式，加上蘋果今年也宣布最快在今年底推出以Arm架構打造的新款MacBook機種，或許接下來將會加快Arm架構處理器的筆電產品發展，而屆時聯發科也會有相應產品問世。

除了先前以28nm製程打造的MT8173C處理器，以及此次應用在筆電產品上、以12nm製程打造的MT8183C處理器，遊人傑更預告今年底將會推出以7nm製程打造，並且整合APU設計的MT8192C處理器，明年更計畫推出以6nm製程打造的MT8195C處理器，預期將擴大聯發科在筆電產品應用布局。

同時，在旗下處理器應用產品串接部分，游人傑也透露會以相同架構、軟體形式讓不同裝置更容易串接，藉此銜接跨裝置使用體驗，進而創造全新裝置使用模式。

不過，相較Qualcomm過去同樣已經將Snapdragon 845應用在常時連網筆電，後續更宣布推出針對筆電產品打造的Snapdragon 8cx處理器，明顯已經將筆電視為獨立發展項目，雖然聯發科確實也開始將旗下處理器應用在筆電產品，甚至未來也計畫跨入常時連網筆電產品發展，但在實際作法上則似乎相對保守，同時也偏向以既有資源組合出全新應用，而在諸如客製化架構設計、建立全新應用模式的腳步則顯得趨緩。

雖然也肯定未來Arm架構在筆電產品應用將逐漸成為主流，只是能否能順利藉由這樣的發展機會獲取更多市佔，或許就要看聯發科接下來的發展規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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