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聯發科、廣達、宏碁攜手Google 合組Chromebook產業鏈

聯合新聞網 / 楊又肇
聯發科、廣達、宏碁合作打造新款Chromebook Spin 311，並且攜手Google在台合組Chromebook產業鏈
聯發科、廣達、宏碁合作打造新款Chromebook Spin 311，並且攜手Google在台合組Chromebook產業鏈

過去曾以MT8173C處理器攜手宏碁打造Chromebook R 13產品，聯發科此次再次攜手廣達、宏碁合作打造新款Chromebook Spin 311，其中採用聯發科新款MT8183C處理器，同時也宣布在台與Google合組Chromebook產業鏈，並且宣布啟動台灣教育數位轉型計畫，希望藉此消除台灣地區的數位落差現象。

實際上包含宏碁、聯發科、廣達過去都已經深入合作，並且與Google深度合作Chromebook產品布局，藉由整合Chrome OS作業系統以雲端協同運作形式，讓使用者能輕易藉由連網使用各類線上服務，並且讓應用內容可隨時維持在最新版本，同時兼具快速啟動、快速備份，以及直覺操作等優勢。

而Google後續也針對離線使用體驗持續進行最佳化，包含在Gmail、G suite等服務加入離線使用模式，讓使用者能在沒有網路情況下也能持續使用Chromebook，甚至後續也整合Google Play Store服務，讓Chromebook能有更大服務擴充使用彈性。

搭載聯發科MT8183C處理器的Chromebook Spin 311
搭載聯發科MT8183C處理器的Chromebook Spin 311

搭載聯發科MT8183C處理器的Chromebook Spin 311
搭載聯發科MT8183C處理器的Chromebook Spin 311

此次宣布合組Chromebook產業鏈，廣達除了宣布將結合台灣在地供應鏈優勢，並且結合Google提供資源，除了希望藉此打造更大規模的Chormebook使用體驗，同時也計畫藉由推動台灣教育數位轉型計畫，藉此縮減台灣地區數位落差現象。

Google在近年持續推動數位教育應用發展，其中除了藉由Chromebook硬體資源滿足數位教育應用需求，同時也透過Google for Education、Google Meet等線上服務對應數位教育內容，讓老師、學生能在教室或遠距情況下進行學習。

除此之外，廣達創辦人林百里也強調北推動數位教育發展，其中透過廣達文教基金會推動的《遊於智》計畫，便是希望透過系統化的數位教案協助學生培育解決生活問題能力，目前更積極研擬各類IoT實驗課程，藉由Chromebook產業鏈資源，打造更合適的Chromebook系列IoT實驗課程，並且計畫擴充《遊於智》計畫學習課程，讓老師能進行窩元素養導向教學，讓學生能在各類真實情境中學習，進而了解如何運用科技工具解決生活問題。

在此次宣布推動台灣教育數位轉型計畫，更將捐贈500台Chromebook讓有需要的國中小學使用，並且能搭配G Suite教育課程讓師生能以遠距形式隨時進行課程學習。

雖然過去Chromebook主要採用Intel、三星旗下處理器，聯發科表示過去也曾與宏碁合作打造採用旗下處理器的Chormebook產品，此次再次宣布與宏碁合作之外，更計畫進一步藉由旗下處理器產品應用，擴展更多教育使用需求。

同時，藉由Chromebook使用特性，包含持續維持最新作業系統與軟體版本狀態，或是藉由網路連接各類線上服務，即便硬體裝置損壞也能透過個人帳號在新裝置上登入，並且快速恢復先前操作狀態，將適合應用在教育使用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C 聯發科 廣達 宏碁 Google Chromebook

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