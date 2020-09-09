三星取得支援5G的新款Snapdragon 400系列處理器代工訂單

近期除了協助IBM代工生產新款Power10處理器，並且協助NVIDIA代工生產GeForce RTX 30系列顯示卡使用GPU，消息更指出三星已經取得Qualcomm近期預告即將加入5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器代工訂單。

三星協助Qualcomm代工處理器產品並非首例，包含高階旗艦定位的Snapdragon 800系列，以及中階旗艦定位的Snapdragon 700系列處理器，其實也都曾由三星代工生產，此次傳出取得新款Snapdragon 400系列處理器代工訂單，更意味三星與Qualcomm之間合作關係持續加深。

依照先前說明，Qualcomm已經確認將會在明年推出支援5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器，包含小米、OPPO、Motorola等手機業者都已經表明將推出採用此系列處理器的手機產品。

除了與Qualcomm合作處理器代工，三星過去以來也持續在旗下手機產品與Qualcomm合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》