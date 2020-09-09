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蘋果發表會15日登場 有望秀新款iPhone與智慧表

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蘋果發表會16日凌晨登場 預期多款iPhone 12即將亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果確認將在美國西岸時間9月15日上午10點 (台灣時間9月16日凌晨1點)舉辦新品發表活動，預期將會公布新款iPhone 12系列機種，同時也會公布眾多蘋果新品。

而在此次活動邀請函裡，蘋果僅以簡單、略帶漸層線條勾勒的蘋果品牌標誌呈現，同時也已「Time Flies (時光飛逝)」暗示此次發表內容主軸。另外，受到形冠狀病毒疫情影響，此次發表會同樣會以線上形式呈現，因此預期也是以預錄內容形式進行公布。

不過，如果沒意外的話，蘋果在此次發表會自然會以新款iPhone，亦即日前有不少傳聞的iPhone 12系列機種，同時可能首次以四款機種亮相，分別推出兩款以iPhone 12為稱的新機，以及兩款以iPhone 12 Pro為稱的機種，而預期僅有高階機種才會加入支援5G連網功能，但不確定是否同時支援6GHz以下頻段，以及毫米波頻段規格。

至於相較過往在稍晚時候才舉辦新機發表活動，意味新款iPhone 12系列確實受到新型冠狀病毒疫情影響，使得組裝生產進度延後，因此有可能僅先在9月期間推出兩款iPhone 12，而高階款機種則可能選在10月推出。

除了新款iPhone 12系列，預期蘋果也會揭曉新款Apple Watch series 6，並且更新新款iPad機種，另外也可能更新Apple TV產品。其他部分，蘋果也可能在此次活動上公布全新Air Tag配件產品，以及新款支援無線充電的保護殼配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 無線充電 iPhone 12 Apple Watch AirTag iPad 5G

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